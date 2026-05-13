19 gol ve 4 asist kaydeden forvet, Ajax'tan ayrılabilir

Julian Rijkhoff, Almere City'ye kiralandıktan sonra Ajax'tan ayrılabilir. Transfer muhabiri Mounir Boualin bunu Salı akşamı yazdı.

Purmerend doğumlu 21 yaşındaki forvet, 2027 yazına kadar Ajax ile sözleşmesi bulunuyor ancak Johan Cruijff ArenA'da başarıya ulaşma hayalini gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor.

Rijkhoff, Almere formasıyla oynadığı 42 resmi maçta 19 gol ve 4 asist kaydetti. Boualin, "Ancak Jordi Cruijff ve diğer karar vericiler, onun gelecek planlarına uymadığını düşünüyor" diyor.

Ajax, iki yıl önce Rijkhoff'u Borussia Dortmund'dan geri almak için en az 1,4 milyon euro ödemişti.

Boualin, Rijkhoff'un olası ayrılışıyla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı paylaşıyor. "Rijkhoff'un 2027 ortasına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, transferin bedelsiz gerçekleşme ihtimali yüksek."

Transfermarkt'a göre Rijkhoff'un değeri hala 750.000 avro. Boualin'e göre hem Hollanda'daki hem de yurt dışındaki kulüpler şimdiden temkinli bir şekilde bilgi almaya başladı.

Rijkhoff'un Ajax'ın A takımındaki maç sayısı 11'de kalacak gibi görünüyor. Bu maçlarda gol katkısı yapamadı.