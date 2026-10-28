Hilal'in yıldızı, ezeli rakibi Ittihad'a karşı oynanan Klasiko maçından, maçın bitiminin üzerinden 18 gün geçtikten sonra olağanüstü bir ödül kazandı.

Hilal, bu ayın 10 Ekim günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında Ittihad ile karşılaştığı maçta rakibini 3-2 mağlup etmişti.

Maçın bitiminin üzerinden 18 gün geçtikten sonra Roshn Ligi Birliği, bugün çarşamba günü, Hilal'in Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'in Ittihad'a karşı attığı golle sekizinci haftanın en iyi gol ödülünü kazandığını açıkladı.

Summerville, Hilal'in üçüncü golünü maçın 64. dakikasında, Ittihad'dan oyuncuları geçtikten sonra ceza sahası içinden yaptığı seçkin bir vuruşla kaydetmişti.

Maç 18 gün önce oynanmış olmasına rağmen, haftanın ödüllerinin açıklanması, dün salı günü Abha ile Feyha takımları arasında oynanan ertelenmiş maçın gerçekleşmesi beklendiği için bugüne kadar gecikti.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal şu anda 27 puanla Suudi Ligi puan tablosunun zirvesinde yer alıyor; ikinci ve üçüncü sıralardaki Nassr ve Kadisiye'nin iki puan önünde bulunuyor, üstelik doğulu takımın bir maç eksiği var.