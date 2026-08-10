Sevilla'nın Lig serüveninin başlamasına bir haftadan az bir süre kala, Endülüs kulübü en az iki oyuncuyla anlaşmayı tamamlamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ruben Vargas transferini bitiren Sevilla'nın sportif yönetimi, orta sahayı güçlendirmek için Kochorashvili ile anlaşma yapmaya çalışırken, bir yandan da bir forvet daha kadroya katmak için hamlelerini sürdürüyor.

"ABC Sevilla" sitesine göre, Sevilla forvet listesini tamamlamak için tercihini, Suudi kulübü Ittihad Cidde'den kiralamak istediği Nijeryalı George Ilenikhena'dan ("19 yaşında") yana kullandı.

Suudi Arabistan'daki kısa deneyiminin ardından Ilenikhena, Avrupa'ya dönmek istiyor ve aralarında Schalke ve West Ham'ın da bulunduğu birçok kulüp hizmetlerini almaya ilgi gösterdi.

Hem Fransız hem Nijerya vatandaşlığı taşıyan Ilenikhena, Fransız futbolunda yetişti. Bu forvet, geçen sezon Monaco formasıyla zaten dikkatleri üzerine çekmişti; ardından Ittihad Cidde, ocak ayında kendisiyle anlaşmak için Fransız kulübüne 33 milyon euro ödedi.

Ancak oyuncunun Suudi kulübüyle olan deneyimi beklendiği gibi gitmedi; yerel ve kıtasal düzeyde toplam 170 dakika sahada kaldığı sadece 6 maçta forma giydi ve bunların 5'ine yedek kulübesinde başladı.

Ayrıca oku: Messi'nin Amerika'ya dönüşü üzerinde belirsizlik



Ittihad Cidde'nin Ilenikhena konusundaki tutumu

Ittihad Cidde, anlaşma kapsamında bir satın alma opsiyonu maddesi konulmak kaydıyla oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor; Sevilla ise hizmetlerini bu formülle almak için en yüksek şansa sahip kulüp olarak görülüyor.

Ruben Vargas ile anlaşmanın ardından José Ignacio Navarro, hücum hattına farklı özelliklere sahip bir forvet eklemek istiyordu ve birçok seçeneğin incelenmesinin ardından son günlerde Ilenikhena'nın hisseleri belirgin biçimde yükselerek onu takıma katılmak için en öne çıkan aday haline getirdi.

Sevilla'nın sportif yönetimi işlemi mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak istiyor; zira forvetin en yakın fırsatta antrenmanlara katılmasını hedefliyor.

Ilenikhena ile anlaşmanın tamamlanması durumunda Sevilla, kaleci Vlachodimos'un yeni kiralık transferi de sayıldığında, yeni transfer sayısını 8 oyuncuya çıkarmış olacak.

Ilenikhena hâlâ Suudi kulübüyle 2028-2029 sezonunun sonuna kadar uzun vadeli bir sözleşmeyle bağlı.

Ayrıca oku: Araujo transferi hakkında sorular: Barcelona onu neden bıraktı ve Liverpool neden ona bel bağladı?

Ayrıca oku: Vinicius yüzünden: Chelsea'nin eski yıldızı Arsenal'la dalga geçti: Ne içtiklerini bilmiyorum!

