Suudi Arabistan Millî Takımı, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasında Umman Millî Takımı'na karşı 17 yıllık anıların izinde intikam aldı.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Cumartesi günü Cidde'deki İnma Stadı'nda, Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci haftasında Umman Millî Takımı ile karşılaştı.

Suudi Arabistan Millî Takımı tarihi bir ilk yarı sundu; 3 gol kaydetmeyi başardı ve Umman kalesinde birçok fırsat yarattı.

Suudi "El-Riyadiyye" gazetesine göre, bu, Suudi Arabistan'ın Arap Körfezi Kupası'nda 2009'daki Körfez 19 edisyonundan bu yana ilk yarıyı en az 3 gol kaydederek tamamladığı ilk kez oldu.

O edisyonda Suudi Arabistan Millî Takımı, 8 Ocak 2009 tarihinde ikinci grubun ikinci hafta mücadelesinde Yemen'e karşı oynadığı maçın ilk yarısını gol yemeden 5-0 tamamlamış, maç ise 6 golle sona ermişti.

İlginç olan, o edisyonun Suudi Arabistan ile Umman arasında tarihi bir karşılaşmaya sahne olmasıydı; final maçında iki takım golsüz berabere kalmış, ardından Suudi Arabistan turnuvayı penaltı atışları sonucunda kaybetmişti.

Belirtmek gerekir ki, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın genel anlamda ilk yarısını 3 gol kaydederek tamamladığı son maç yine Yemen'e karşıydı; bu maç Haziran 2021'de, Katar'daki 2022 Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanmış ve aynı sonuçla sona ermişti.