17 yıl sonra: Baz, Bayern Münih karşısında Messi'nin başarısını tekrarladı

İtalyan ekibi Como'nun yıldızı Nico Paz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Como'nun bu akşam çarşamba günü turnuvanın üçüncü haftasında konuğu Manchester United'ı 4-1 mağlup ettiği maçtaki parlak performansının ardından, vatandaşı Lionel Messi'den sonra turnuvada tek maçta 3 gole katkı sağlayan en genç Arjantinli oyuncu oldu. Messi bu başarıyı Nisan 2009'da elde etmişti.

Paz, maçta 2 gol atıp bir gol de hazırladı. Skoru ikinci dakikada erken açtı, ardından 49. dakikada takım arkadaşı Anastasios Douvikas'a ikinci golü hazırladı, daha sonra 57. dakikada takımının üçüncü golünü kaydetti.

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İstatistik kuruluşu "Opta"ya göre Paz bu başarıyı 22 yaş 43 günlükken elde etti ve böylece Messi'den bu yana Şampiyonlar Ligi'nde tek maçta üç gole katkı sağlayan en genç Arjantinli oyuncu oldu. Messi, aynı başarıyı Nisan 2009'daki 4-0'lık galibiyette Bayern Münih karşısında elde ettiğinde 21 yaşındaydı.

22 yaşındaki Paz, Arjantin futbolunun yükselen en önemli yeteneklerinden biri sayılıyor. İtalyan ekibi Como ile sergilediği performansla, teknik becerileri, fırsat yaratma kapasitesi ve ceza sahası dışından gol atabilme yeteneği sayesinde dikkatleri üzerine çekti.

Son dönemde onun Arjantin Milli Takımı'ndaki gelecekteki rolüne dair beklentiler arttı. Zira efsane Lionel Messi'nin uluslararası arenada emekliye ayrılmasının ardından, önümüzdeki dönemin öne çıkan isimlerinden biri olarak görülüyor. Paz, "Pire"nin taşıdığı "10" numarayı almak için en önemli adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

Real Madrid'in eski oyuncusu Paz, uluslararası kariyerinin başında, Ekim 2024'te Arjantin'in Bolivya'yı 6-0 yendiği maçta Messi'ye bir gol hazırlamıştı. Inter Miami'nin yıldızı da onun yeteneğini ve oyunu anlama kapasitesini övmüştü.



