Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yabancıları, Roshn Ligi'ndeki Al Riyad karşılaşmasında 17 yıldır elde edilemeyen bir başarıya imza atarak gündem oldu.

Al Ahli, bugün cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında rakibi Al Riyad'ı konuk etti.

Maçın ilk yarısı, İngiliz forvet Ivan Toney, Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao'nun kaydettiği gollerle Al Ahli'nin 3-0 önde tamamlamasıyla sona erdi.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Al Ahli'nin ilk yarıyı 3 farklı yabancı oyuncu aracılığıyla 3 gol kaydederek tamamlaması, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Ivan Toney'nin kaydettiği ilk gol, İngiliz forvet açısından bir başka başarıyı da beraberinde getirdi; zira aynı ağa göre bu, 2026 yılında Roshn Ligi'nde Al Ahli formasıyla kullandığı 11 penaltıdan gole çevirdiği onuncusuydu.

Genel olarak Toney, 2024 yazında Al Ahli'ye gelişinden bu yana 32 penaltı kullandı; bunların 30'unu gole çevirmeyi başardı ve yalnızca 2 penaltı kaçırdı.