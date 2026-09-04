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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

17 yıl aradan sonra: Ivan Toney, Al Ahly'nin yabancılarını Roshn'da olağanüstü bir başarıya taşıyor

Al Ahli - Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Premier Lig
I. Toney
Suudi Arabistan
İngiltere

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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yabancıları, Roshn Ligi'ndeki Al Riyad karşılaşmasında 17 yıldır elde edilemeyen bir başarıya imza atarak gündem oldu.

Al Ahli, bugün cuma günü Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında rakibi Al Riyad'ı konuk etti.

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Maçın ilk yarısı, İngiliz forvet Ivan Toney, Ermeni orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincao'nun kaydettiği gollerle Al Ahli'nin 3-0 önde tamamlamasıyla sona erdi.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, Al Ahli'nin ilk yarıyı 3 farklı yabancı oyuncu aracılığıyla 3 gol kaydederek tamamlaması, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez gerçekleşti.

Premier Lig
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Premier Lig
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Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Ivan Toney'nin kaydettiği ilk gol, İngiliz forvet açısından bir başka başarıyı da beraberinde getirdi; zira aynı ağa göre bu, 2026 yılında Roshn Ligi'nde Al Ahli formasıyla kullandığı 11 penaltıdan gole çevirdiği onuncusuydu.

Genel olarak Toney, 2024 yazında Al Ahli'ye gelişinden bu yana 32 penaltı kullandı; bunların 30'unu gole çevirmeyi başardı ve yalnızca 2 penaltı kaçırdı.

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