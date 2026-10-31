Real Madrid, La Liga'da yarın akşam deplasmanda konuk olacağı Racing Santander karşısında galibiyet almayı ve özel bir listede Barcelona ile paylaştığı ortaklığa son vermeyi hedefliyor.

La Liga puan tablosunda 24 puanla üçüncü sırada bulunan Real Madrid, geçtiğimiz hafta kazandığı El Clasico sonrası sakin sinirlerle yarınki maça çıkıyor.

"Opta" istatistiklerine göre Real Madrid, La Liga'da Racing Santander'i kendi sahasında en çok yenen takımlar listesinin zirvesinde yer alıyor; bu sıralamada Barcelona ve Athletic Bilbao ile eşit durumda.

Racing, kendi sahasında Real Madrid karşısında oynadığı 44 maçın 16'sını kaybetti. Aynı sonuç, yine 44 maç oynadığı Barcelona ve 45 maç oynadığı Athletic Bilbao karşısında da geçerli.

Racing ayrıca Real Madrid karşısında 67 gol yedi; bu, kalesinde 68 gol gören Barcelona'nın ardından en yüksek ikinci rakam. Dolayısıyla Kraliyet takımının yarın atacağı herhangi bir gol, bu rakamı ezeli rakibinin seviyesine çıkaracak.

11 maçlık seri mi?

Racing Santander ayrıca La Liga'da Real Madrid karşısında oynadığı son 10 maçın hiçbirinde galibiyet alamadı; 9'unu kaybetti, birinde ise berabere kaldı.

Racing, Kraliyet takımı karşısında bu müsabakada galibiyetsiz geçirdiği en uzun ikinci serisine ulaşabilir. Söz konusu seri, 1982 ile 1994 yılları arasında 11 maça (3 beraberlik ve 8 mağlubiyet) uzanıyor. En uzun seri ise 1951 ile 1973 yılları arasında 13 maça (2 beraberlik ve 11 mağlubiyet) ulaşmıştı.

Real Madrid ise La Liga'da Racing Santander karşısında deplasmanda oynadığı son 5 maçtan puan topladı; 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bunların 4'ünde kalesini gole kapattı.

Real Madrid, bu müsabakada Racing karşısında deplasmanda üst üste 6 maçı mağlubiyet görmeden yalnızca bir kez, Eylül 1961'de 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak geçirmişti.