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Çeviri:

15 milyon euro yeterli değil mi? Benfica kapısını Al-Ittihad'a kapatıyor

Transfers
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Premier Lig
Benfica
L. Barreiro
Suudi Arabistan
Portekiz
Lüksemburg

Suudi Arabistan ekibi Ittihad, tescil dönemi kapanmadan önce orta saha hattındaki seçeneklerini güçlendirmek amacıyla yaz transfer dönemindeki hareketliliğini sürdürüyor. Kulüp, önümüzdeki dönemde takıma yeni çözümler katabilecek isimlerle kadrosunu takviye etmeyi hedefliyor.

Bu çerçevede Ittihad, Portekiz ekibi Benfica'nın kapısını çalarak orta saha oyuncusu Leandro Barreiro ile anlaşma imkanını araştırdı. Bu bilgi, Portekiz gazetesi "Record" tarafından bugün pazartesi günü aktarıldı.

Record şu ifadeleri kullandı: "Ittihad, Leandro Barreiro'yu kadrosuna katmak için bir teklif sundu, ancak teklif reddedildi."

Gazete şöyle devam etti: "Suudi kulübü, bu sezonun başında ilk 11'in vazgeçilmez ismi olan Lüksemburglu milli oyuncu için 15 milyon euro ödemeye hazırdı. Bakalım Ittihad tekrar deneyecek mi göreceğiz."

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Al Ittihad
ITT
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Al Nassr FC
ALN

Gazete, Ittihad'ın teknik direktörü Jens Vissing'in bir zamanlar Benfica'nın eski teknik direktörü Roger Schmidt'in yardımcısı olduğunu ve Portekizli kulübün Barreiro ile anlaşmasının arkasındaki ismin de Schmidt olduğunu belirtti.

Gazete sözlerini şöyle tamamladı: "Ittihad'ın teknik direktörü Jens Vissing, Benfica'nın orta saha oyuncusuyla anlaşmak istiyor, ancak Rui Costa başkanlığındaki Portekizli kulübün yönetim kurulu, onun ayrılığını kolaylaştırmayacak."

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