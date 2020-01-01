Süper Lig

15. hafta hakemleri açıklandı

Goal
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Hakem
AA
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

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    26 Aralık Cumartesi:

    16.00 Göztepe-Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

    19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

    27 Aralık Pazar:

    13.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    16.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

    19.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

    28 Aralık Pazartesi:

    16.00 Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

    16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Burak Şeker

    Haberin devamı aşağıda

    19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor: Ramazan Keleş

    19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

     

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