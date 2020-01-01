15. hafta hakemleri açıklandı

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmada Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ile arasında oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

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26 Aralık Cumartesi:

16.00 -Fatih Karagümrük: Sarper Barış Saka

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Halil Umut Meler

27 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Aytemiz : Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 -Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Yukatel -MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

19.00 Medipol - : Fırat Aydınus

28 Aralık Pazartesi:

16.00 -Hes Kablo : Cüneyt Çakır

16.00 İttifak Holding -Çaykur Rizespor: Burak Şeker

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19.00 Fraport TAV -Atakaş : Ramazan Keleş

19.00 Beşiktaş-Demir Grup : Arda Kardeşler