Barcelona'nın yıldızı Dani Olmo, kısa süreli sahne almasına rağmen, dün Pazar günü İspanya La Liga'da takımının Valencia'yı 5-0 mağlup ettiği maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Olmo dünkü maçta yalnızca çeyrek saat sahada kaldı, ancak büyük galibiyete güçlü katkı sağlayan belirgin bir iz bıraktı.





"AS" gazetesi, Olmo'nun kendini kanıtlamak ve ilk on birde yer kapmak için her zaman çabalayan mücadeleci oyuncu tipinin bir örneği olduğunu yazdı.

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Flick, dün Mestalla'da yaptıklarını övdü. Sonuç belli olduktan sonra (0-3) sahada "gezinmek" yerine, göz açıp kapayana kadar iki gol hazırladı.

Dördüncü golde, kendisiyle anlaşmayı iyi bilen Pedri ile iş birliği yaptı. Beşinci golde ise herkesi çalımlayarak kolayca gol atan Lamine'yi buldu ve yalnızca 5 dakikada iki gol hazırladı.

Olmo'nun sunduğu performans, fiziksel çabayla size puan kazandırmayan ancak antrenörlerin takım için eğitici değerinden dolayı takdir ettiği o parlak gösterilerden biriydi. Dünya Kupası şampiyonu, farkı açmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor.

Olmo bu sezon yalnızca 131 dakika oynadı; bu, hiç şüphesiz az bir rakam. Ancak biriktirdiği tecrübe ona sabretme imkânı veriyor. Bu aşamada konumu zaten sağlam. Sezon uzun ve parladığı anlar da gelecek.

Barcelona bu sezon hırslı, Olmo da hırslı; daha önce birçok kez olduğu gibi, hazır olması gerekiyor.

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