14Xavi'nin ağzından: Hollanda'dan Fas'a gidiş kapısını aralayan gizemli açıklama

Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Xavi Hernandez, oyuncuların uluslararası gelecekleriyle ilgili kararlarına saygı duyduğunu vurgulayarak, Hollanda topraklarında yetişmiş ya da futbol eğitimini burada almış olmalarına rağmen Hollanda yerine Fas Milli Takımı'nı tercih eden Faslı kökenli oyuncuların seçimlerine dair tartışmanın önünü açan bir tavır sergiledi.

Yaklaşan uluslararası ara için Hollanda Milli Takımı kadrosunu açıklamak üzere basın mensuplarına konuşan Xavi, Hollanda Futbol Federasyonu'nu ilgilendiren konuların iletişimden sorumlu yetkili birimin sorumluluğunda olduğunu belirtirken, oyuncuların kararlarına tam anlamıyla saygı duyduğunun altını çizdi; ancak milli takımın kadrosunu güçlendirmek adına destek ya da yardıma ihtiyaç duymaları halinde müdahale edip onlarla konuşma imkânını da elinde tuttuğunu söyledi.

Hollandalı teknik direktörün açıklaması, çifte vatandaşlığa sahip oyuncuların tercihlerinin büyük ilgi gördüğü bir dönemde geldi; özellikle de Fas Milli Takımı'nın futbol projesini güçlendirebilecek en önemli yetenekleri bünyesine katma çabası içinde olduğu bir süreçte, Hollanda ya da Fas'ı temsil etme seçeneğiyle karşı karşıya kalan Faslı kökenli yetenekler bu ilginin odağında.

Xavi şöyle açıkladı: "Bu konu Hollanda Futbol Federasyonu'nu ilgilendiriyor, bu hususta iletişimi yürüten de onlar. Ben oyuncuların kararlarına saygı duyuyorum ve doğal olarak, onlara ihtiyaç duyulduğunda ve milli takımın kadrosunu güçlendirmek gerektiğinde müdahale edip oyuncularla konuşabilirim."