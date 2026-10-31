2026 Ballon d'Or ödülüne ilişkin oylama, Lionel Messi ve Ousmane Dembélé ile ilgili dikkat çekici bir paradoksu ortaya koydu; Arjantinli yıldız nihai sıralamada beşinci olurken, 6 ülke onu birincilik sırasına seçti. Buna karşın ödülün 2025 sürümünün sahibi Fransız oyuncu, hiçbir ülkeden birincilik sırasında tek bir oy dahi alamadı.

"France Football" dergisinin açıkladığı ve İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığı oylama detaylarına göre; Brezilya, Arjantin, Panama, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin oy sahipleri, ilk dört sıranın dışında yarışı tamamlamasına rağmen Messi'yi birincilik sırasına seçti.

Nihai sıralamada yedinci olan Dembélé ise Burkina Faso, Çin, Fransa, Gürcistan, Haiti, Kuzey Makedonya ve Nijerya olmak üzere yedi ülkedeki oy sahiplerinin listelerinde ikincilik sırasını elde etti, ancak birincilik sırasında hiçbir oy alamadı.

Mbappé, Çin oylamasında yer aldı

Oylama detaylarında Çin, Kylian Mbappé'yi beşinci sıraya yerleştirirken, Paraguay oy sahibi onu üçüncü sıraya seçti. Afrika kıtası düzeyinde ise oylamaya katılan 20 ülkeden dokuzu Mbappé'yi birincilik sırasına seçti.

Erling Haaland, birincilik sırası oylarında Dembélé'den daha şanslı değildi; zira hiçbir oy sahibi onu zirveye yerleştirmezken, Hırvatistan, Kuzey İrlanda ve Norveç temsilcileri onu ikincilik sırasına seçti.

Michael Olise ise Curaçao'yu temsil eden gazeteci tarafından birincilik sırasına seçilen tek isim oldu.