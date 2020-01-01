1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den

İngiltere'nin başkenti Londra'da bin 400 çocuğa öğle yemeği yardımı yapan Türk asıllı Alman futbolcu, örnek bir davranışa imza attı.

Premier Lig ekiplerinden 'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil'in Londra'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstlendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde yıldız futbolcunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi.

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İngiltere'de öğrencilere sağlanan "ücretsiz yemek kuponu" tartışmaları uzun süredir devam ediyor.

Daha fazla takım

İngiliz hükümeti 6 haftalık yaz tatili döneminde kupon uygulamasının kaldırılacağını açıklamış, ancak haziran ayında forması giyen Marcus Rashford'un geniş destek gören girişimlerinin ardından hükümet geri adım atmıştı.

İngiltere'de ücretsiz yemek sistemine kayıtlı yaklaşık 1,3 milyon çocuk bulunuyor. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması halinde sisteme kayıtlı çocukların ailelerine süpermarketlerde kullanmaları için gıda kuponu veriliyor.