14 yaşındaki Youssoufa Moukoko tarihe geçti

Borussia Dortmund'un genç yeteneği Youssoufa Moukoko, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter'e karşı bulduğu golle bir rekora imza attı.

U19 takımında forma giyen Youssoufa Moukoko, U19 takımına karşı attığı golle UEFA Gençlik Ligi tarihine geçti.

UEFA Gençlik Ligi F Grubu'nda Inter ile karşılaşan Borussia Dortmund, mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Dortmund'un tek golü 14 yaşındaki Youssoufa Moukoko'dan geldi.

U16 forması da giyen Moukoko, Gençlik Ligi'nde gol atan en genç futbolcu oldu. Bir önceki rekor 16 yaş ile 'tan Youri Regeer ve Olympiakos'tan Christos Liatsos'a aitti.

Geçtiğimiz sezonu 50 golle tamamlayan Moukoko, Borussia Dortmund U 19 takımına terfi ettirilmiş ve Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw'ün dikkatini çekmişti. Löw, daha sonra oyuncuyla ilgili, "Dortmund U19 Antrenörü Michael Skibbe ile bir süredir konuşuyorum. Herkes Moukoko'nun çalışmalarını ve gelişimini yakından takip ediyor" açıklamasında bulunmuştu.