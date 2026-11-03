Genç Fransız forvet Junior Kroupi'nin adı, sezon başında kendisini sahalardan uzak tutan sakatlığın ardından Bournemouth ile yeniden formuna kavuşmasıyla birlikte Avrupa transfer piyasasının gündemine geri döndü ve kıtanın bazı büyük kulüplerinin kendisini kadrosuna katma ilgisini yeniden alevlendirdi.

İngiliz "Mirror" gazetesinin haberine göre Arsenal, Mikel Arteta'nın hücum seçeneklerini güçlendirme isteği çerçevesinde, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanırken gelişimini yakından takip ediyor. Londra kulübü ise bu transferde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'den rekabet bekliyor.

Arsenal harekete geçiyor: Bayern ve Paris de denklemde

Arteta, hücum hattında birden fazla pozisyonda görev yapabilecek bir forvet arıyor; bu da Kroupi'yi İspanyol teknik direktörün hedefleri için uygun bir seçenek haline getiriyor. Özellikle oyuncunun Premier Lig'de 33 maçta 13 gol kaydettiği dikkat çekici bir ilk sezon geçirmesinin ardından bu durum daha da belirginleşti.

Son aylarda Fransız forveti takip eden tek kulüp Arsenal değildi; adı aynı zamanda Bayern Münih ve Paris Saint-Germain'in, onlardan önce de Barcelona'nın ilgisiyle anıldı. Genç yaşına rağmen sergilediği yetenekler sayesinde başka kulüpler de takip listesine girdi.

Barcelona iki kez denedi, Bournemouth reddetti

Barcelona, geçen yaz Kroupi'yi, Katalan kulübünün bir numaralı hücum hedefi olmayı sürdüren Arjantinli Julian Alvarez'e alternatif bir seçenek olarak hesaplarına katmıştı.

Fransız "L'Equipe" gazetesi geçen temmuz ayında, Barcelona'nın oyuncuyu kadrosuna katmak için her biri 100 milyon eurodan düşük iki teklif sunduğunu, ancak Bournemouth'un, Premier Lig'deki ilk sezonunda büyük dikkat çeken forvetiyle yollarına devam etme kararı doğrultusunda her iki girişimi de reddettiğini ortaya koymuştu.

O dönemdeki basın haberleri ayrıca Kroupi'nin Barcelona'ya transfer olma fikrine heyecanla yaklaştığını belirtmişti; özellikle de oyuncunun Katalan kulübünün formasını giydiği eski bir fotoğrafının sosyal medyada geniş çapta yayılmasıyla ve Joan Laporta yönetiminin kendisini kadroya katma ilgisine dair haberlerle eş zamanlı olarak.

120 milyon euro: Görevi zorlaştıran rakam

Mali değer, Fransız forveti transfer etmek isteyen kulüpler önündeki en büyük engellerden biri olarak görünüyor. Zira oyuncunun adı geçen yaz Tottenham ile anılmış, Bournemouth'un onu yaklaşık 120 milyon euro olarak değerlendirdiğine dair haberler çıkmıştı.

Ayaktaki bir sakatlık, oyuncunun bu sezona başlangıcını sekteye uğratmış ve kendisini bir süre sahalardan uzak tutmuştu. Ardından son dönemde Bournemouth ile yeniden sahalara dönen oyuncu, bu dönüşüyle büyük kulüplerin ilgisini tazeledi ve geleceğine ilişkin dosyayı erkenden yeniden açtı.