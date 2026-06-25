Tunus milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda savunma çöküşünü sürdürdü. Grup aşamasının üçüncü turunda Hollanda karşısında maçın ilk yedi dakikasında iki gol yiyen takım, ikinci yarıda da üçüncü golü kalesinde gördü. Böylece turnuvada yediği gol sayısı 12’ye yükseldi ve Tunus, şu ana kadar turnuvaya katılan tüm takımlar arasında en zayıf savunmaya sahip takım oldu.

"Kartaca Kartalları", turnuvaya İsveç'e karşı 5-1'lik ağır bir yenilgiyle başlamış, ardından Japonya'ya 4-0 mağlup olmuş ve son olarak Hollanda'ya 1-3 yenilmişti.

Turnuvanın en zayıf savunmaları arasında bir sonraki sırada, 9 gol yiyen Curaçao yer alırken, üçüncü ve dördüncü sıraları ise üçüncü turun geri kalan maçları tamamlanmadan önce kalesinde 7'şer gol gören İsveç ve Katar paylaşıyor. Bu durum, savunma konusunda Tunus ile diğer takımlar arasındaki farkın ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Üçüncü tur öncesinde eleme yarışından resmen elenen Tunus milli takımı, Dünya Kupası tarihinin en kötü savunma istatistiklerinden biriyle turnuvaya veda etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı; böylece son maçı, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninin başlangıcından beri süren çileli sürecin yeni bir bölümü haline geldi.





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