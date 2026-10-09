12 dakikada 4 gol: Dortmund, Bayern Münih'e liderlik kapısını açtı

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın beşinci haftasının açılışında cuma akşamı sahasında Werder Bremen ile 2-2 berabere kalarak ulaşabileceği bir galibiyeti elinden kaçırdı; üstelik bitime 5 dakika kala iki golle öne geçmişti.

Dortmund, 80 ve 85. dakikalarda sırasıyla Daniel Svensson ve Nico Schlotterbeck'in golleriyle 2-0 öne geçti.

Ancak Bremen, 88. dakikada Ludovit Reis'in golüyle hızlı bir karşılık verdi; ardından Niclas Füllkrug 90+2. dakikada beraberliği getiren öldürücü golü kaydetti.

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Dortmund, maça yüzde 69 topla oynama oranıyla hâkim oldu ve 18 şut çekti; bunlardan 11'i isabetliydi, ancak kaleci Karl Hein'in parlak performansına çarptı.

Sarı-siyahlı ekip puanını 5 maçta 13'e yükselterek, 4 maçta 10 puanı bulunan ikinci sıradaki Bayern Münih'in 3 puan önünde geçici olarak liderliğini sürdürdü.

Bavyeralı dev, cumartesi akşamı Augsburg'u herhangi bir sonuçla yenerse Dortmund ile puanda eşitlenecek ve averaj sayesinde liderliği devralacak. Mevcut haftadan önce Bayern'in averajı +12 iken Dortmund'un averajı +7 idi; bu durum beraberlikten sonra da değişmedi.

Sıralamanın üçüncüsü Freiburg da 4 maçta 10 puana sahip ve pazar günü Schalke ile karşılaşıyor; bu da Dortmund ve Bayern'e puanda yetişebileceği anlamına geliyor. Bremen ise puanını 8'e yükselterek dördüncü sırada yer aldı.



