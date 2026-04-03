11 bin dolar.. 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarında çılgın artış

2026 Dünya Kupası bilet fiyatları çılgınca bir sıçrama yaşadı; bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu “FIFA”ya yönelik eleştirileri daha da artırdı.

Bilet satışının dördüncü ve son aşamasının başlamasıyla birlikte, İngiliz “Daily Mail” gazetesinin aktardığına göre final maçındaki en pahalı biletin fiyatı yaklaşık 11 bin dolara ulaştı.

Bu aşama “son dakika satışı” niteliğinde olup, kura olmaksızın herkesin erişimine açık. FIFA, resmi bir açıklamasında satışın “önce gelen alır” ilkesine göre yapıldığını ve turnuva sonuna kadar süreceğini; biletlerin kademeli şekilde satışa sunulacağını, hatta bazen aynı gün oynanacak maçların biletlerinin de satışa çıkarılacağını belirtti.

Ancak, fiyatlar zaten yüksek kabul edilmesine rağmen taraftarlar final biletlerinde yeni bir artışla şaşkına döndü; fiyat 10.990 dolara (9.526 avro) çıktı.

Bu, eylül ayında gerçekleştirilen ve kura yoluyla “Visa” kart sahiplerine ayrılan satışın ilk aşamasına kıyasla %38’lik bir artış anlamına geliyor. O dönemde bilet için azami fiyat 6.730 dolar (5.738 avro) idi.

Ayrıntıda ise ikinci kategori bilet fiyatları %32 artarak 7.380 dolara (6.397 avro) yükseldi; üçüncü kategori fiyatları ise 5.785 dolar (5.014 avro) oldu ve %38 artış kaydetti.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Fransa ile Arjantin arasındaki 2022 Dünya Kupası finalinde en pahalı bilet yalnızca yaklaşık 1.604 dolar (1.390 avro) seviyesindeydi.

Teknik aksaklık ve eleştiriler

İngiliz medyasının aktardığına göre, bu satış aşamasının başlatılması sırasında teknik bir aksaklık yaşandı ve alıcılar yanlış bir sayfaya yönlendirildi.

Siteye ilk giren taraftarlar kendilerini, genel satış kapısı yerine özel giriş kodları gerektiren, milli takımların resmî taraftar gruplarına ayrılmış bir bölüme götüren bir bekleme listesinde buldu.

Bu fiyat artışının ya da teknik sorunun taraftarların öfkesini dindirmesi beklenmiyor; zira FIFA, ABD, Kanada ve Meksika’ya turnuvanın ev sahipliğinin verilmesi sırasında sunulan vaatlerle çeliştiği düşünülen yüksek fiyatlar nedeniyle zaten eleştiri altındaydı.

Öte yandan FIFA, başkanı Gianni Infantino’nun açıklamasına göre, bu fiyatların “muazzam” talep düzeyini yansıttığını belirterek savundu.

Genel olarak, şampiyona için yaklaşık 7 milyon bilet satışa sunuldu ve satış sürecinin ilk üç aşamasında şimdiden 3 milyondan fazla bilet satıldı.

2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanan milli takımların listesi tamamlandı. Turnuva, ilk kez 48 milli takımın katılımıyla ve ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere 3 ülkede düzenlenecek.

Turnuvanın, 11 Haziran ile 19 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

