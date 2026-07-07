108,5 milyon avro ufukta görünüyor... Real Madrid transfer piyasasını akıllıca planlıyor

Real Madrid, transfer piyasası açısından nispeten sakin bir hafta geçirdi; ancak bu sükûnetin ardında, kulübün Enzo Fernández’i kadrosuna katma konusundaki tartışmaların çözülmesinden başlayarak, akademi mezunlarından kulübe büyük mali kazançlar sağlayacak yeni bir stratejiye kadar, ve yeni transferleri düşünmeden önce bir dizi oyuncuyu satmakla başlayan transfer piyasasındaki önceliklerin belirlenmesine kadar birçok önemli konu gündemdeydi.

Real Madrid, Cuma günü Chelsea’nin orta saha oyuncusu Enzo Fernández’i transfer etme konusunda herhangi bir ilgisi olmadığını kesin bir dille yalanladı. 25 yaşındaki oyuncu, Real Madrid’e transfer olma fikrine açık olsa da, kulüp içindeki üst düzey kaynaklar, bu transferin yönetim gündeminde olmadığını doğruladı. Kulübün bu haberleri yalanlamak için nadiren yaptığı bir hamle olarak kamuoyuna açık bir açıklama yayınlaması dikkat çekti.

Bu konu dışında, transferler açısından hafta nispeten sakin geçti. Kulüp içinden gelen kaynaklar, şu anda önceliğin yeni transferler yapmadan önce bir dizi oyuncu satışını tamamlamak olduğunu belirtiyor. Bu durum, stoper İbrahima Konaté, sol bek Mark Kokorela, orta saha oyuncusu Bernardo Silva ve sağ bek Denzel Dumfries ile sözleşme imzalandıktan sonra.

Real Madrid, Pazar günü 30 yaşındaki Hollandalı milli oyuncu Domfries’in transferini resmen duyurdu; ancak kulüp başkanı Florentino Pérez, bu transferi Haziran ayında yeniden seçilme kampanyası sırasında zaten açıklamıştı.

Nico Baz transferi... “Geri alım” politikasının yeni bir örneği

"The Athletic"in Real Madrid içinden kaynakları, İtalyan kulübü Como ile Nico Baz konusunda yapılan son anlaşmanın, kulübün akademi yetenekleriyle ilgili stratejisinin mükemmel bir örneği olduğunu düşünüyor.

Anlaşma, 21 yaşındaki oyuncunun mevcut kulübünde gelişimine devam etmesine olanak tanırken, Real Madrid’in de oyuncunun geleceği üzerindeki kontrolünü elinde tutmasını sağlıyor. Yeni anlaşma uyarınca Como, 2024'teki transfer sözleşmesinde yer alan önceki geri alım maddelerini ve yeniden satış paylarını iptal etmek için 60 milyon euro ödeyecek; Real Madrid ise 2027 yazından itibaren oyuncuyu 80 milyon euro karşılığında geri alma hakkı veren yeni bir madde elde edecek.

Kulüp yönetimi, bu düzenlemenin hem sportif hem de mali açıdan fayda sağladığını düşünüyor; zira bu yaz Real Madrid’in kazanç elde ettiği tek transfer, Baz transferi değil.

Kulüp ayrıca, 40 milyon avroya ulaşan Victor Muñoz’un Liverpool’a transfer bedelinin %50’sini de elde etti; Ayrıca, Alex Jiménez’in 12,5 milyon euro karşılığında Bournemouth’a kalıcı olarak transferinden ve Getafe’nin kiralama süresinin bitmesinin ardından Mario Martín’i geri alma opsiyonunu kullanmasıyla elde ettiği 3,5 milyon eurodan da kazanç sağladı.

Bournemouth, “The Athletic”in daha önce müzakerelerin ileri aşamalara geldiğini açıkladığı Álvaro Rodríguez transferini tamamlayabilirse, Real Madrid 12,5 milyon euro daha elde edecek.

Como kulübü transfer bedelini tek seferde ödemese de, bu işlemlerden elde edilecek toplam gelir 108,5 milyon avroya ulaşıyor. Mario Gela, Antonio Blanco ve Sergio Arribas gibi akademi mezunu diğer oyuncuların da transfer olması durumunda bu rakamın artması mümkün. çünkü Real Madrid, bu oyuncuların yeniden satışından elde edilecek gelirlerin bir kısmını elinde tutmaya devam ediyor.

Oyuncuların satışı şu anki öncelik olsa da, Real Madrid transfer piyasasını yakından takip etmeye devam ediyor. “The Athletic”in daha önce aktardığına göre, kulüp teknik direktör José Mourinho’nun önerileri doğrultusunda savunma, orta saha ve forvet hatlarını güçlendirme olasılığını değerlendiriyor.

Buna karşılık, kulüp içindeki bazı sesler, takımın orta sahada zaten bolca seçeneğe sahip olduğunu ve bu durumun bu pozisyonda yeni bir oyuncu transfer etme ihtiyacını azaltabileceğini düşünüyor.

Takımdan ayrılması muhtemel oyuncular kimler?

Dani Ceballos, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Real Madrid ile karşılıklı anlaşarak ayrılan en son isim oldu. Bununla birlikte, kulüp diğer ayrılıkları da değerlendirmeye devam ediyor; bunların başında sol bek Fran García ve stoper Raúl Asensio geliyor ve bu iki oyuncunun geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Eduardo Camavinga’nın geleceğine dair spekülasyonlar da yeniden gündeme geldi, ancak oyuncuya yakın kaynaklar, sözleşmesinin 2029 yazına kadar sürdüğünü belirterek, Camavinga’nın hâlâ Real Madrid’de kalmak istediğini doğruladı.

Bu arada, kulübün altyapısından yetişen bir dizi yetenekli oyuncu da gelecekteki seçeneklerini ve ayrılma olasılığını değerlendiriyor. Bunlar arasında stoper Juan Martínez, defansif orta saha oyuncusu Jorge Cistero ve ofansif orta saha oyuncusu César Palacios yer alıyor.

Bu spekülasyonlara rağmen, üç oyuncunun da 13 Temmuz’da teknik direktör José Mourinho’nun yönetiminde başlayacak yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılması bekleniyor.