Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Leeds United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

101 günlük aradan sonra... Liverpool'un yıldızı, Paris maçı öncesinde takıma destek verdi

Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Şampiyonlar Ligi
A. Isak
Fransa
İngiltere
İsveç

Liverpool rahat bir nefes aldı... Isaac en zorlu sınavdan önce geri döndü

Liverpool, yarın Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde sevindirici bir haber aldı. Takım, bugün Salı günü "AXA" merkezinde gerçekleştirdiği antrenmanda İsveçli forvet Alexander Isak'ın normal şekilde antrenmana katıldığını gördü.

26 yaşındaki Isaac, geçen Aralık ayında Tottenham Hotspur ile oynanan maçta bacağından kırık geçirdikten sonra iyileşerek geçen hafta sahalara geri döndü. Bu sakatlık nedeniyle 101 gün boyunca sahalardan uzak kalmıştı.

Geri dönüşüne rağmen teknik direktör Arne Slot, "İngiltere'nin rekor transferi"ni geçen Cumartesi günü Manchester City'ye karşı oynanan FA Cup çeyrek finalinde yenilen takım kadrosundan çıkarmayı tercih etti ve fiziksel kondisyonunu artırmaya devam etmesi için onu "Merseyside"da tutmayı tercih etti.

Slot'un planı meyvesini vermiş gibi görünüyor, zira Isaac, Parc des Princes'te oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçına gidecek takım kadrosunda yer alıyor. Liverpool, John Lennon Havaalanı'ndan Fransa'nın başkenti Paris'e doğru yola çıkan 21 kişilik kadroyu açıkladı ve İsveçli forvet listenin başında yer aldı.

Liverpool'un seyahat listesi şu şekildeydi:

Premier Lig
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Fulham crest
Fulham
FUL
Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG

Gomez, Van Dijk, Konaté, Kirkes, Wirtz, Soboslai, Isaac, McAllister, Salah, Keita, Jones, Jakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nioni, Njumoh, Meschour.

Reklam