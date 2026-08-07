Manchester City, Fransız ekibi Lille'in orta saha oyuncusu Faslı Ayoub Bouaddi'yi kadrosuna katma anlaşmasını sonuçlandırmaya yaklaştı. İki kulüp arasındaki müzakereler son aşamasına girerken, anlaşmanın önümüzdeki günlerde tamamlanacağına dair iyimserlik giderek artıyor.

Fransız "Foot Mercato" ağının haberine göre Manchester City, Bouaddi'yi orta sahasını güçlendirmek için başlıca hedefleri arasına koymasının ardından son günlerde transferi bitirmek amacıyla girişimlerini yoğunlaştırdı. İngiliz kulübünde genç oyuncunun sahip olduğu potansiyele dair güçlü bir inanç hâkim.

Verilere göre Manchester City ile Lille arasındaki müzakereler, Bouaddi'nin Etihad Stadyumu'na transferi konusunda nihai bir anlaşmaya varmak için iki taraf arasındaki temasların yoğunlaşmasının ardından hayli mesafe kat etti.

İngiliz kulübü, yönetiminde önümüzdeki dönemde dosyayı kapatabileceklerine dair bir iyimserlik havası eşliğinde transferi sonuçlandırmaya son derece yaklaştı. Müzakereler ise şu anda anlaşmanın resmen açıklanmasından önceki son detaylar üzerinde yoğunlaşıyor.

Manchester City'nin Bouaddi'ye olan ilgisi, oyuncunun henüz 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa futbolunun yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kendini kabul ettirmesinin ardından geldi. Bu durum onu kıtanın önde gelen birçok kulübünün radarına soktu.

Bouaddi, Manchester City içinde geleceğe yönelik önemli projelerden biri olarak görülüyor. Özellikle İngiliz kulübünden ayrılıp İspanya Ligi'ne dönmesi güçlü ihtimal olarak öne çıkan İspanyol Rodri'nin ayrılığının yaklaşmasıyla birlikte bu durum daha da belirginleşiyor.

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Lille, Avrupa'nın büyük kulüplerinden gördüğü yoğun ilgi karşısında genç yeteneğini elinde tutmanın zorluğunun bir süredir farkındaydı. Ancak Manchester City, rakiplerinin önüne geçmeyi ve ilgisini ileri düzeyde müzakerelere dönüştürmeyi başardı.

Herhangi bir sürpriz yaşanmaması hâlinde, iki tarafın anlaşmanın nihai detayları hakkında görüşmelere başlamasının ardından transferin yakında sonuçlandırılması bekleniyor.

Raporlara göre transferin bedeli yaklaşık 100 milyon avroya ulaşabilir. Bu, Lille'e kadrosunu yeniden düzenlemesi ve en dikkat çekici yeteneklerinden birinin ayrılığını telafi etmesi için önemli mali kaynaklar sağlayacak.