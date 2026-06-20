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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

"100 Kulübü"... Hollanda, etkileyici bir istatistikte 7 devle yan yana yer alıyor

Hollanda - İsveç
Hollanda
İsveç
Dünya Kupası
Hollanda
İsveç

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci maçında İsveç'i 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek, Dünya Kupası tarihinde 100 veya daha fazla gol atan takımlar arasına girdi.

İstatistik ağı “Sepakta”, Hollanda’nın Brezilya, Almanya, Arjantin, Fransa, İtalya, İspanya ve İngiltere’nin yanı sıra Dünya Kupası tarihinde 100 veya daha fazla gol atan milli takımlar arasına katıldığını belirtti.

"Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası'nda attığı 7 golün 5'i, Liverpool oyuncuları Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve Cody Gakpo'nun gol veya asistleriyle gerçekleşti" diye ekledi.

"Squadka", İsveç maçında 2 kritik pas veren Hollandalı yıldız Denzel Dumfries'in parladığını belirtti.

"Domfries, 5 top kapma başarısı gösterdi, 4 kez topu uzaklaştırdı, 3 müdahalesinin 3'ünü de başarıyla gerçekleştirdi, 3 kez topu geri kazandı, 2 net gol fırsatı yarattı ve 2 asist yaptı" diye belirtti.

Dünya Kupası
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Tunus
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Hollanda
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Dünya Kupası
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İsveç
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Böylece Denzel Dumfries, son iki Dünya Kupası turnuvasında toplam 4 asist yaptı.

Hollanda milli takımı puanını 4'e yükseltti, İsveç ise 3 puanda kaldı.

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