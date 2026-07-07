100-1'lik skorla... Arjantin, sahada Mısır'ı ezip geçti

Arjantin milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki maçlarının kenarında, saha dışındaki mücadelede Mısır milli takımını ezici bir üstünlükle mağlup etti.

Mısır milli takımı, biraz sonra Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Atlanta Stadyumu'nda Arjantin milli takımıyla karşılaşacak.

Maçın başlamasına dakikalar kala, “Thamania” kanallarında görev yapan Suudi gazeteci Nawaf Al-Aqil, maça ev sahipliği yapan Atlanta Stadyumu’nda Arjantinli taraftarların Mısırlı taraftarları sayıca ezip geçtiğini açıkladı.

Al-Aqil, "X" sitesindeki kişisel hesabından şöyle yazdı: "Abartısız söylüyorum, Atlanta Stadyumu'ndaki her Mısırlı taraftarın karşısında 100 Arjantinli taraftar var; stadyumda büyük bir ezici üstünlük var."

Mısır milli takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası son 16 turunda mücadele ediyor; önceki üç katılımında ise grup aşamasında turnuvadan elenmişti.

Öte yandan, efsane Lionel Messi'nin takım arkadaşları, 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kazandıkları şampiyonluğun ardından, tarihlerinde dördüncü kez kupayı kaldırmak için yoluna devam etmeye çalışıyor.