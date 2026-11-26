Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kulübün ticari yapısını değiştirebilecek dev bir ekonomik projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Proje, değeri yaklaşık 10 milyar euro olarak tahmin edilen yeni bir şirketin kurulmasını ve en büyük hissenin kulüpte kalmasını öngörüyor. Adımın yürürlüğe girebilmesi için üyelerin onayı gerekiyor.

Reklam

Perez, geçen cumartesi kulüp üyelerine yaptığı konuşmada Real Madrid'in geleceğinin yalnızca üyelerinin elinde kalacağını vurguladı: "Real Madrid'in kaderini yalnızca üyeler belirleyecek. Bu her zaman böyle oldu ve böyle kalacak." Perez bu sözleriyle, planladığı değişikliklere rağmen kulübün sahiplik modeline bağlı kaldığının altını çizdi.

Proje, Perez'in Real Madrid'i hedef alan dış tehditler bulunduğuna dair kaygılarının gölgesinde gündeme geliyor . Aynı nedenler, Perez'i geçen yaz, kulüp başkanlığına yeniden seçilmesinin üzerinden yalnızca bir buçuk yıl geçmişken erken seçime gitmeye de yöneltmişti.

"Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre plan, kulübün temel faaliyetlerini ve işlerini yönetecek "Real Madrid Madridistas SL" adlı yeni bir ticari şirketin kurulmasını öngörüyor. Real Madrid şirketin hisselerinin yüzde 80 ile 90'ını elinde tutarken dışarıdan bir yatırımcıya yüzde 5 ile 10 arasında bir hisse verilecek. Mevcut tasarıya göre bu oranın yüzde 5'te sabitlenmesi bekleniyor.

Şirketin ilk değerlemesine göre yatırımcı, yüzde 5'lik hisse karşılığında yaklaşık 500 milyon euro, yüzde 10'luk hisseye sahip olması durumunda ise 1 milyar euro yatıracak. Bu sayede kulüp, sportif anonim şirkete dönüşmeden ya da yeni yapı üzerindeki kontrolünden vazgeçmeden büyük bir yatırım elde edebilecek.

Reklam Reklam

Plan, Real Madrid yönetim kurulunun desteğini şimdiden aldı ve şirket resmi olarak tescil edildi. Kulübün genel müdürü ve yönetim kurulu üyesi José Ángel Sánchez, şirketin tek yöneticisi olarak görev yapıyor. Proje hayata geçtiğinde kulübün temel işleri bu şirkete devredilecek.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 ALA

Ancak Perez'in, projeyi Real Madrid üyelerinin oylamasına sunmadan önce genel kurulun onayını alması gerekiyor. Kulübün ekonomik geleceğinde önemli bir dönüm noktası olabilecek bu adımla ilerleyebilmesi için çoğunluğun desteğini alması şart.

Geçen cumartesi yapılan toplantı ise bu dosyanın gündeme getirilmesi için uygun bir zaman değildi, zira İspanyol tenisinin efsanesi Rafa Nadal'ın yönetim kuruluna atanması tüm ilgiyi üzerine çekti. Nadal, Perez'in en çok güvendiği isimler arasında yer alan Anas Laghrari ve José Ángel Sánchez'e katıldı.