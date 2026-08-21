Barcelona kulübü, genç Mısırlı forveti Hamza Abdülkerim'i son dönemde gerek gençlik takımında gerekse A takımla katıldığı hazırlık döneminde sergilediği performansların ardından ödüllendirmeye karar verdi. Bu adım, kulübün oyuncunun yeteneklerine ve "Camp Nou" kalesindeki geleceğine duyduğu artan güveni yansıtıyor.

Katalan kulübü, oyuncunun hâlihazırda 2029 yılına kadar uzanan sözleşmesinde büyük bir iyileştirme yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda sözleşmedeki serbest kalma bedeli muazzam ölçüde artırılacak; aynı zamanda oyuncunun takım içindeki yeni konumuna uygun şekilde maaşına da zam yapılacak.

Barcelona, Hamza'nın serbest kalma bedelini ikiye katlıyor

Katalan "Sport" gazetesinin haberine göre, Barcelona, Hamza Abdülkerim'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelini mevcut 15 milyon eurodan 150 milyon euroya çıkarmayı planlıyor. Bu devasa artış, kulübün en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden birini koruma isteğini yansıtıyor.

Bu adımın, yeni serbest kalma bedeliyle orantılı olarak Mısırlı forvetin maaşına yapılacak bir zamla eş zamanlı gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece Hamza, Barcelona'nın onun hem bugün hem de gelecekte takımın unsurlarından biri olabileceğine duyduğu güveni yansıtan bir sözleşmeye kavuşacak.

Abdülkerim 18 yaşında olmasına rağmen, klasik bir "9 numara" forvet özelliklerine sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Buna ek olarak belirgin bir gol içgüdüsü ve fiziksel yetenekleri, teknik heyetin ve sportif direktörlüğün ilgisini çekmesini sağladı.

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Barcelona için kazançlı bir transfer

Hamza, geçen sezon Mısır ekibi Ahly'den kiralık olarak Barcelona'ya katılmıştı. Ardından Katalan kulübü yaz döneminde kesin satın alma maddesini devreye sokmaya karar verince, oyuncu 2029 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza attı.

Ahly, sabit olarak 1,5 milyon euro elde etti; buna ek olarak oyuncunun kaydedeceği hedeflere bağlı 5 milyon euro daha alacak.

Mısır Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'na katıldıktan sonra Hamza, doğrudan Barcelona A takımının antrenmanlarına dahil olmak üzere geri döndü.

İngiltere'deki hazırlık dönemi, Mısırlı forvet için önemli bir dönüm noktası oldu. Birmingham karşısında oynadığı ilk maçında iki gol kaydettikten sonra Basel karşısında ve ardından Joan Gamper Kupası maçında da parlamaya devam etti.

Hamza, Joan Gamper Kupası'nda bir gol kaydetti ancak eski kulübüne saygısından dolayı golü kutlamayı reddetti. Aynı zamanda hazırlık dönemini Barcelona'nın en golcü oyuncusu olarak tamamlayarak güçlü gol yeteneğini teyit etti.

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Hamza, resmi ilk maç kapısını çalıyor

Hamza Abdülkerim'in, takımın yarından sonra pazar günü Elche ile karşılaşacağı maçta La Liga'da Barcelona forması altındaki ilk resmi çıkışını yapma şansı büyük görünüyor.

Teknik direktör Hansi Flick'in hazırlık dönemindeki bazı maçlarda ona ilk 11'de yer vermesinin ardından, Mısırlı forvetin maç kadrosunda yer alması ve belirli dakikalar süre bulması bekleniyor.

Takımın La Liga serüveninin açılışında ilk 11'de yer almasının zor olmasına rağmen, kadroda bulunması olası görünüyor. Özellikle yetenekleri, onu her an devreye sokulabilecek etkili bir hücum kozu hâline getirebilir.

Hamza, henüz 18 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir fiziksel güce ve özellikle sol ayağıyla ilk dokunuşta atakları sonuçlandırma konusunda ayırt edici bir kabiliyete sahip. Bu etkenler, onu Barcelona forması altında uzun bir kariyer yazabilecek bir forvet adayı hâline getiriyor.

Mısırlı forvet, A takım içinde gelişim için önemli bir fırsat buluyor. Özellikle Barcelona'nın, Robert Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılığının ardından hâlihazırda "9 numara" tarzında klasik bir forvete sahip olmaması, Hamza'ya kendini kanıtlamak ve A takım yıldızlarının yanında gelişimini sürdürmek için daha fazla alan tanıyor.