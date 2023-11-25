10 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 2 futbolcu tespit edildi

10 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görevli olduğu tespit edildi.

Yasa dışı bahis operasyonu başladı

52 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenleniyor

NE OLDU? Türkiye yasa dışı bahis için düğmeye bastı. "SİBERGÖZ-7" operasyonu kapsamında İzmir merkezli 10 ilde 52 şüpheli yakalandı.

NE SÖYLENDİ? Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-7” operasyonunda 52 şüpheli yakalandı."

BÜYÜK RESİM: Ali Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, alt liglerde oynayan 2 futbolcunun panel ve para yönetiminde görevli olduğunun tespit edildi.