Bir basın raporu, isimi Arjantinli Lionel Messi'nin Barcelona ile oynadığı son maçlarla anılan eski bir İspanyol yıldızının, hakimler tarafından cinsel saldırı suçundan önümüzdeki günlerde hapse girmeye hazırlanmasının istendiğini belirtti.

"As" gazetesine göre, Almería Mahkemesi'nin üçüncü dairesi, eski Celta Vigo oyuncusu Santi Mina'nın savunma ekibinden, cezanın infazına ilişkin görüşlerini on gün içinde sunmasını istedi.

Mina, 2017 yılında gerçekleşen ve Yüksek Mahkeme tarafından kesinleşen cinsel saldırı suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Almería Mahkemesi'nin verdiği karara göre hakimler, mahkûm edilen adamın hukuki temsilcisine "cezanın infazıyla ilgili iddialarını aynı belgede sunması" için bu süreyi tanıyor.

Ceza iki yılı aştığı için olağan tecil mümkün değil; dolayısıyla bu işlem tamamlandığında bir sonraki yargısal adım, oyuncunun seçeceği cezaevine gönüllü olarak girmesine dair bir kabul emri çıkarmak olacak.

Almería Mahkemesi, Galiçyalı futbolcudan "mağdura 500 metreden daha yakın mesafeye yaklaşma ve onunla herhangi bir yolla iletişim kurma yasağına on iki yıl boyunca" ne ölçüde uyacağı konusunda açıklama yapmasını istiyor.

Ayrıca Santi Mina'yı kınayarak, bu kısıtlamalara "uymaması halinde hükmü ihlal suçu işleyebileceği" konusunda uyarıyor.

Mahkeme kararı ayrıca savcılığa, oyuncuya manevi zarar tazminatı olarak uygulanan 25 bin euroluk hukuki tazminat tutarının nasıl ödeneceği konusundaki tutumunu sunma fırsatı veriyor. Bununla birlikte mahkemenin kararı, takım arkadaşı oyuncu David Goldar'ın beraatini de onaylıyor.

Bu infaz süreci, Yüksek Mahkeme'nin Ceza Dairesi'nin geçen eylül ayında, Mina hakkında, 16 Haziran 2017 günü erken saatlerde Mojácar'da (Almería) bir gece kulübünün yakınında park halindeki bir kamyonette bir kadına cinsel saldırı suçundan verilen hükmü onaylamasının ardından başlıyor.

Messi'nin Barcelona'ya vedasını mahveden isim

Santi Mina'nın adı, Messi'nin Barcelona'ya vedasını mahvetmekle anıldı; zira "Pire"nin Barça ile yolculuğu acı bir mağlubiyetle sona erdi.

Messi, Barcelona forması altındaki son maçını 16 Mayıs 2021'de İspanya La Liga'da Celta Vigo karşısında oynadı.

Barcelona, La Liga'nın 37. haftası kapsamında Camp Nou'da oynanan maçta, konuğu Celta Vigo karşısında sürpriz bir şekilde (1-2) mağlup oldu.

Arjantinli efsane Lionel Messi, 28. dakikada Barça'yı öne geçiren golü kaydetti; ancak sadece 10 dakika sonra Santi Mina konuk ekip için skoru eşitledi. Mina 89. dakikada ikinci golü de ekleyince, Blaugrana'nın üst üste ikinci sezon La Liga şampiyonluğunu kazanma hayali buharlaştı.

Savunmanın 29 temyiz gerekçesi reddedildi

Yüksek Mahkeme, savunmanın yirmi dokuz temyiz gerekçesini tamamen reddetti ve sanığın mağdurun "dar ve yabancı mekânını istismar ederek" hareket ettiğini, "tek çıkışı kapattığını ve mağdurun şok halinde olduğunu" belirtti.

Yüksek Mahkeme'nin hükmü, başlı başına rıza bulunmadığına işaret eden ilk bir "ani" saldırının varlığını teyit etti; bunu, açıkça "mağdurun rızası bulunmamasına rağmen" gerçekleştirilen ikinci bir saldırı izledi.

Hakimler, kadının iradesine ilişkin herhangi bir hata türünün varlığını reddetti ve sporcunun, genç kadın bunu talep ettiğinde eylemini durdurmuş olmasının "eylemin sona erdiği anı kanıtladığını ve mahkemenin şiddet ya da sindirme kullanımını neden dışladığını açıkladığını; ancak bunun mağdurun önceden rıza gösterdiğini ya da sanığın onun rıza gösterdiğine inandığını kanıtlamadığını" belirtti.

Kararda, kadının "olaylarla bağlantılı olarak ağır kaygı ve depresyon belirtileri yaşadığı, günlük hayatının önemli ölçüde etkilendiği ve kronik travma sonrası stres bozukluğu çektiği" ifade edildi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, mağdurun hukuk ekibinin oyuncunun cinsel saldırı suçundan sekiz yıl hapsini talep eden temyiz başvurusunu da reddetti.

Hakimler bu talebi, ilk derece mahkemesinin anlatımının Mina'nın genç kadını zorlamak için "zorlayıcı şiddet" kullandığını betimlemediğini değerlendirerek reddetti.

Mina'nın, altyapıdan başlayarak 21 yaş altı takımına kadar farklı İspanya milli takımlarında forma giydiği, ancak A Milli Takım formasını giymediği belirtiliyor.