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Bayern Munich - Audi Football Summit 2026Getty

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10 gün boyunca: Bayern Münih, yükselen Uruguaylı yıldızı test ediyor

Transfers
Dortmund - Bayern Münih
Dortmund
Bayern Münih
Süper Kupa
Bayern Münih - VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
Bundesliga
Almanya
Uruguay

Allianz Arena'nın kapısında yeni bir yetenek

Racing Montevideo'nun Uruguaylı kanat oyuncusu Rodrigo Dodok Rivero, Bayern Münih'in A takımıyla deneme sürecine girmek üzere bugün pazar günü Almanya'ya gidiyor.

Uruguay basınında yer alan haberlere göre, 19 yaşındaki Dodok, son dönemde Racing'de temel bir oyuncu olmasına rağmen takımının bugünkü maçında forma giymemesinin ardından, Bayern Münih'in A takımıyla 10 gün boyunca antrenman yapacak.

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Sol kanat mevkisinde oynayan Dodok, Uruguay milli takımını genç kategoride temsil ediyor ve Bayern Münih ile Los Angeles FC'nin ortaklığındaki "Red&Gold Football" grubunun sahibi olduğu Racing Montevideo ile sözleşmeli bulunuyor.

Süper Kupa
Dortmund crest
Dortmund
BVB
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB

Bu ortaklık, Bayern Münih'e Uruguay'daki bazı yetenekleri yakından takip etme fırsatı verirken, deneme süreci de Dodok için A takımın teknik ekibinin yönetiminde antrenman yapma ve yeteneklerini daha üst bir seviyede kanıtlama imkânı sunuyor.

Oyuncunun önümüzdeki on günü Bavyera ekibinin antrenmanlarında geçirmesi bekleniyor; ardından kulüp onun seviyesini değerlendirecek ve kariyerindeki bir sonraki adımı belirleyecek.


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