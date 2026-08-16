Racing Montevideo'nun Uruguaylı kanat oyuncusu Rodrigo Dodok Rivero, Bayern Münih'in A takımıyla deneme sürecine girmek üzere bugün pazar günü Almanya'ya gidiyor.

Uruguay basınında yer alan haberlere göre, 19 yaşındaki Dodok, son dönemde Racing'de temel bir oyuncu olmasına rağmen takımının bugünkü maçında forma giymemesinin ardından, Bayern Münih'in A takımıyla 10 gün boyunca antrenman yapacak.

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Sol kanat mevkisinde oynayan Dodok, Uruguay milli takımını genç kategoride temsil ediyor ve Bayern Münih ile Los Angeles FC'nin ortaklığındaki "Red&Gold Football" grubunun sahibi olduğu Racing Montevideo ile sözleşmeli bulunuyor.

Bu ortaklık, Bayern Münih'e Uruguay'daki bazı yetenekleri yakından takip etme fırsatı verirken, deneme süreci de Dodok için A takımın teknik ekibinin yönetiminde antrenman yapma ve yeteneklerini daha üst bir seviyede kanıtlama imkânı sunuyor.

Oyuncunun önümüzdeki on günü Bavyera ekibinin antrenmanlarında geçirmesi bekleniyor; ardından kulüp onun seviyesini değerlendirecek ve kariyerindeki bir sonraki adımı belirleyecek.



