Yeni teknik direktör de aynı kürsüde otururken gelen bu açık itiraf, Hollandalı gazetecilerin dikkatinden kaçmadı; onlar bu durumu, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı ile geçirdiği ilk resmi dakikalarında tepkisini ölçmek için zengin bir malzeme olarak gördüler.

De Jong sözlerini bitirir bitirmez gazeteciler doğrudan sorularını Xavi'ye yönelttiler: Guardiola ve Slot'un ardından üçüncü tercih olduğunu bilerek nasıl hissediyor? Soru, İspanyol teknik direktörü ilk basın toplantısında zor durumda bırakma girişimini içinde barındırıyordu, ancak Xavi özgüvenini kaybetmedi ve kendisiyle tanınan geniş bir gülümseme ve mizah anlayışıyla yanıt verdi: "Guardiola ve Slot'un ardından mı geldim? Önemli olan benim şampiyonluk kürsüsünde olmamdı! Üçüncü tercih olmam beni hiç ilgilendirmiyor, çünkü bu görev göğsümde bir madalyadır."

Xavi'nin yanıtı, orada bulunanların gözünden kaçmayan zekice bir sportif göndermeyi de barındırıyordu: Kendisini, aday olma yarışında eli boş çıkan ya da unutulup giden birine değil, "bronz madalya" sahibine benzetmeyi tercih etti.

De Jong ise Xavi tercihini gerekçelendirmeye özen gösterdi; İspanyol teknik direktörün kendisini Hollanda felsefesinin bir devamı olarak gördüğünü, topa sahip olmaya, kontrole ve inisiyatife dayalı hücum futboluna inandığını vurguladı. İşte bu da, Faslar karşısında Dünya Kupası'nın son 32 turundan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın ayrılmasıyla, milli takımı yeniden inşa etme projesini yürütmeye onu en uygun kişi haline getiriyordu.