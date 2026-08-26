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Çeviri:

Zorlu bir soru karşısında: Xavi ilk Hollanda tuzağından kurtuldu

FEATURES
Analysis
Hollanda - Almanya
Hollanda
Almanya
UEFA Nations League A
Barcelona
X. Hernandez
N. de Jong
Hollanda
Almanya
İspanya

Barcelona efsanesi basınla psikolojik oyunlar oynamada usta

Xavi Hernandez'in Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak Zeist şehrinde düzenlenen tanıtım töreni sürprizsiz geçmedi. İspanyol teknik adam Hollanda basını önünde ilk resmi çıkışına hazırlanırken, Hollanda Futbol Federasyonu'nun teknik direktörü Nigel de Jong, Barcelona efsanesiyle yapılan anlaşmanın öncesindeki müzakerelerin perde arkasını açıklamaya girişti.

Doğrudan Xavi'nin yanında oturan De Jong, Hollanda Federasyonu'nun ilk olarak Pep Guardiola'ya yöneldiğini ancak onun teknik direktörlükten uzak bir yıllık dinlenmeyi tercih ettiğini, ardından yalnızca kulüplerde kalmayı yeğleyen Arne Slot'a geçtiklerini, tercihlerinin nihayet listede üçüncü sıradaki isimleri olan Xavi'de karar kılınmadan önce yaşananları açıkladı.

  • Xavi'nin ilk sınavı sorunsuz geçti

    Yeni teknik direktör de aynı kürsüde otururken gelen bu açık itiraf, Hollandalı gazetecilerin dikkatinden kaçmadı; onlar bu durumu, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı ile geçirdiği ilk resmi dakikalarında tepkisini ölçmek için zengin bir malzeme olarak gördüler.

    De Jong sözlerini bitirir bitirmez gazeteciler doğrudan sorularını Xavi'ye yönelttiler: Guardiola ve Slot'un ardından üçüncü tercih olduğunu bilerek nasıl hissediyor? Soru, İspanyol teknik direktörü ilk basın toplantısında zor durumda bırakma girişimini içinde barındırıyordu, ancak Xavi özgüvenini kaybetmedi ve kendisiyle tanınan geniş bir gülümseme ve mizah anlayışıyla yanıt verdi: "Guardiola ve Slot'un ardından mı geldim? Önemli olan benim şampiyonluk kürsüsünde olmamdı! Üçüncü tercih olmam beni hiç ilgilendirmiyor, çünkü bu görev göğsümde bir madalyadır."

    Xavi'nin yanıtı, orada bulunanların gözünden kaçmayan zekice bir sportif göndermeyi de barındırıyordu: Kendisini, aday olma yarışında eli boş çıkan ya da unutulup giden birine değil, "bronz madalya" sahibine benzetmeyi tercih etti.

    De Jong ise Xavi tercihini gerekçelendirmeye özen gösterdi; İspanyol teknik direktörün kendisini Hollanda felsefesinin bir devamı olarak gördüğünü, topa sahip olmaya, kontrole ve inisiyatife dayalı hücum futboluna inandığını vurguladı. İşte bu da, Faslar karşısında Dünya Kupası'nın son 32 turundan hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın ayrılmasıyla, milli takımı yeniden inşa etme projesini yürütmeye onu en uygun kişi haline getiriyordu.

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  • Barcelona'nın mücadelelerinin bedeli

    Xavi'nin bu durum karşısındaki soğukkanlılığı, Barcelona'da uzun yıllar geçirmiş biri için belki de şaşırtıcı değildir; zira takımı en zorlu dönemeçlerde yönlendiren bir oyuncu olarak da her olumsuz sonucun ardından sert eleştirilerle karşılaşan bir teknik direktör olarak da çok daha keskin sorulara ve çok daha ağır bir medya baskısı ortamına alışkındı. Kıtanın en çetin basını olan Katalan ve İspanyol basınının kameralarıyla ve kalemleriyle yüzleşmeye alışmış biri, Hollanda usulü basit bir "gazetecilik oyununu" aşmakta kayda değer bir zorluk yaşamayacaktır.

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