"Zorlu bir dünya çapında rakip"... Hollanda basını, Fas maçı öncesinde tehlike zillerini çalıyor

Hollanda milli takımı, 7 puanla 6. grubu lider olarak tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fas milli takımıyla karşılaşacağını kesinleştirdi. Maç, önümüzdeki Pazartesi akşamı Meksika saatiyle Monterrey Stadyumu'nda oynanacak.
Fas ise gol farkı nedeniyle lider Brezilya’nın arkasında, yine 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlamıştı.
Bu merakla beklenen karşılaşma, Hollanda medyasında büyük ilgi uyandırdı; medya, Avrupa takımının teorik üstünlüğüne rağmen bu maçı “Hollanda için zorlu ve tehlikeli bir sınav” olarak nitelendirdi.
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