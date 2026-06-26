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Netherlands vs Morocco

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"Zorlu bir dünya çapında rakip"... Hollanda basını, Fas maçı öncesinde tehlike zillerini çalıyor

Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Dünya Kupası
FEATURES
Hollanda
Fas
Meksika

Hollanda milli takımının performansı, grupta birinci olarak tur atlamasına rağmen yerel basında şüphe uyandırıyor

Hollanda milli takımı, 7 puanla 6. grubu lider olarak tamamlayarak 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Fas milli takımıyla karşılaşacağını kesinleştirdi. Maç, önümüzdeki Pazartesi akşamı Meksika saatiyle Monterrey Stadyumu'nda oynanacak.

Fas ise gol farkı nedeniyle lider Brezilya’nın arkasında, yine 7 puanla 3. grubu ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu merakla beklenen karşılaşma, Hollanda medyasında büyük ilgi uyandırdı; medya, Avrupa takımının teorik üstünlüğüne rağmen bu maçı “Hollanda için zorlu ve tehlikeli bir sınav” olarak nitelendirdi.

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    "Turnuvadan eleneceğiz!"

    "De Telegraaf" gazetesinde, ünlü yorumcu Valentin Drissen, Fas milli takımının tehlikesine dikkat çekerek, Hollanda milli takımının şu ana kadar gerçek seviyesini göstermediğini vurguladı.

    Dresen, “Hollanda milli takımının gerçekte nerede durduğu hâlâ belirsiz. Tunus karşısında ilk çeyrek saatte sergilediğimiz oyun tarzıyla devam edersek, turnuvadan eleneceğiz” dedi.

    Dresen, Fas’ın “fiziksel olarak güçlü, taktiksel olarak organize ve eleme turlarında büyük deneyime sahip” olduğunu da ekleyerek, Atlas Aslanları’nın hızlı kontra atakları karşısında Hollanda savunmasının kırılganlığı konusunda uyarıda bulundu.

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    "Aşılması zor bir yöntem"

    "Voetbal Primeur" ve "Voetbal International" siteleri de maçı "tehlikeli ve zorlu" olarak nitelendirerek, Fas milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından "dünyanın en büyük milli takımlarından biri" haline geldiğine dikkat çekti.

    Ayrıca, Atlas Aslanları'nın kadrosunda Avrupa'da oynayan çok sayıda profesyonel futbolcu bulunduğunu ve özellikle Monterrey'in sıcak havasında Hollanda'nın aşması zor bir oyun stiline sahip olduğunu da eklediler.

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    "Fas, dünya çapında seçkin ülkeler arasında yer alıyor"

    Hollanda Yayın Kurumu "NOS" ise, 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısını hatırlatarak, "Fas'ın dünya elitleri arasında yer aldığını" vurguladı.

    Ayrıca, Hollanda milli takımının bu kadar iyi organize olmuş, fiziksel olarak güçlü ve zihinsel olarak sağlam bir takımla erken bir karşılaşmadan kaçınmayı tercih ettiğini belirtti.

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