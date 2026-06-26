"Zorlu bir dünya çapında rakip"... Hollanda basını, Fas maçı öncesinde tehlike zillerini çalıyor

"Voetbal Primeur" ve "Voetbal International" siteleri de maçı "tehlikeli ve zorlu" olarak nitelendirerek, Fas milli takımının 2022 Dünya Kupası'ndaki tarihi başarısının ardından "dünyanın en büyük milli takımlarından biri" haline geldiğine dikkat çekti.

Ayrıca, Atlas Aslanları'nın kadrosunda Avrupa'da oynayan çok sayıda profesyonel futbolcu bulunduğunu ve özellikle Monterrey'in sıcak havasında Hollanda'nın aşması zor bir oyun stiline sahip olduğunu da eklediler.