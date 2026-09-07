Neom teknik direktörü Fransız Christophe Galtier, takımının pazartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi maçları kapsamında "Kingdom Arena" stadında Hilal'i iki golle mağlup etmesinin ardından, büyük bir zafer olarak nitelendirdiği sonuçtan övgüyle bahsetti.
Oyuncularının savunma açısından üstün bir maç ortaya koyduğunu, gereken konsantrasyon ve ruhu gösterdiklerini vurguladı.
Galtier, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Büyük bir başarı elde ettik ve harika bir sonuçla ayrıldık, takımın ortaya koyduğu oyundan son derece mutluyum."
Şöyle devam etti: "Maça iyi bir zihniyetle çıktık ve oyunculardan Hilal'in işini maç boyunca zorlaştırmalarını istedim. Bu tür karşılaşmalar biraz şans gerektirir ve bugün bu şansı yakaladık. Umarım bu zafer bize ek bir motivasyon sağlar ve önümüzdeki dönemde hedeflerimizin tavanını yükseltir."