Şarku'l Avsat, oyuncularının üzerindeki baskıyı kaldırdığını vurgulayan Fransız teknik direktörün şu açıklamalarını aktardı: "Maçtan önce zor olmayacağını söylemiştim; çünkü baskı bizim üzerimizde değil, Hilal'in üzerindeydi. Savunma tarafında büyük bir sağlamlık gösterdik, ayrıca elimize geçen fırsatları da iyi değerlendirmeyi başardık."

Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü, duran toplar ve ortaların takımın hazırlıkları sırasında büyük önem taşıdığını açıklayarak şunları söyledi: "Duran toplara çok fazla yoğunlaştık ve onlardan nasıl yararlanacağımıza dair çalıştık. Bu çalışma yalnızca bu sezona dayanmıyor, geçen sezondan itibaren başladı."

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