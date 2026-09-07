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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

"Zor bir maç değildi": Galtier, Hilal şokunun perde arkasını anlattı

Al Hilal - Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Premier Lig
C. Galtier
Suudi Arabistan
Fransa

NEOM'un teknik direktörü, oyuncularının üzerindeki baskıyı azaltıyor ve zirvedeki takımları tehdit ediyor

Neom teknik direktörü Fransız Christophe Galtier, takımının pazartesi günü Suudi Roshn Profesyonel Ligi maçları kapsamında "Kingdom Arena" stadında Hilal'i iki golle mağlup etmesinin ardından, büyük bir zafer olarak nitelendirdiği sonuçtan övgüyle bahsetti.

Oyuncularının savunma açısından üstün bir maç ortaya koyduğunu, gereken konsantrasyon ve ruhu gösterdiklerini vurguladı.

Galtier, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi: "Büyük bir başarı elde ettik ve harika bir sonuçla ayrıldık, takımın ortaya koyduğu oyundan son derece mutluyum."

Şöyle devam etti: "Maça iyi bir zihniyetle çıktık ve oyunculardan Hilal'in işini maç boyunca zorlaştırmalarını istedim. Bu tür karşılaşmalar biraz şans gerektirir ve bugün bu şansı yakaladık. Umarım bu zafer bize ek bir motivasyon sağlar ve önümüzdeki dönemde hedeflerimizin tavanını yükseltir."

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  • Neom'un silahı: "Baskı Hilal'in üzerindeydi"

    Şarku'l Avsat, oyuncularının üzerindeki baskıyı kaldırdığını vurgulayan Fransız teknik direktörün şu açıklamalarını aktardı: "Maçtan önce zor olmayacağını söylemiştim; çünkü baskı bizim üzerimizde değil, Hilal'in üzerindeydi. Savunma tarafında büyük bir sağlamlık gösterdik, ayrıca elimize geçen fırsatları da iyi değerlendirmeyi başardık."

    Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü, duran toplar ve ortaların takımın hazırlıkları sırasında büyük önem taşıdığını açıklayarak şunları söyledi: "Duran toplara çok fazla yoğunlaştık ve onlardan nasıl yararlanacağımıza dair çalıştık. Bu çalışma yalnızca bu sezona dayanmıyor, geçen sezondan itibaren başladı."

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  • Üst sıralardaki takımlarla karşılaşmak mı? İşte durum artık değişti

    Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezon üst sıralardaki takımlar karşısında istenen sonuçları alamıyorduk, ancak bu sezon durum değişti; artık daha profesyonel bir takımımız var ve oyuncular da daha fazla olgunluk kazandı."

    Ve şunları ekledi: "Asya'nın en güçlü takımlarından biri sayılan Hilal gibi bir takımla karşılaştığınızda, galibiyet elde etmek biraz da şans gerektiriyor."

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    Teknik ekibindeki Suudi antrenör Mazen el-Belevi'nin rolüne de değinerek şunları söyledi: "Mazen büyük hırsa sahip bir antrenör; bizimle çalışıyor ve takıma özellikle Suudi oyuncularla ilişki kurma konusundaki tecrübesi sayesinde belirgin bir şekilde katkı sağlıyor."


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