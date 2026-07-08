Messi, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında Arjantin’i sansasyonel bir geri dönüş galibiyetine taşıyarak, neden tüm zamanların en iyisi olarak kabul edildiğini bir kez daha kanıtladı. Atlanta’da 2-0 geriye düşen Arjantin’de Messi, önce Cristian Romero’ya asist yaparak geri dönüşün fitilini ateşledi, ardından kendisi de beraberlik golünü attı ve nihayetinde uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in galibiyet golüne zemin hazırladı. Bu performans, Ibrahimovic’i eski Barcelona takım arkadaşının yılmaz azmine hayran bıraktı.

Fox Sports’a konuşan İbrahimoviç, elenme tehlikesi baş gösterirken Messi’nin tavrında belirgin bir değişiklik olduğunu kaydetti. “Bir şeylerin değiştiğini görebilirsiniz. (2-0 olduktan sonra) bir düğmeye bastı. Bir canavara dönüştü ve kimse onu durduramadı,” dedi İbrahimoviç. “Bunun onun için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Her şeyi kazanmış olabilir, kaç tane Ballon d’Or ödülü olursa olsun, ama yine de daha fazlasını istiyor.”