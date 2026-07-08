AFP
Çeviri:
Zlatan Ibrahimovic, Arjantin’e “yardıma ihtiyacı var” uyarısını yöneltirken, Inter Miami’nin “canavar” lakaplı süper yıldızını övdü
Ibrahimovic, Messi’yi “hayvan” olarak nitelendirdi
Messi, Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında Arjantin’i sansasyonel bir geri dönüş galibiyetine taşıyarak, neden tüm zamanların en iyisi olarak kabul edildiğini bir kez daha kanıtladı. Atlanta’da 2-0 geriye düşen Arjantin’de Messi, önce Cristian Romero’ya asist yaparak geri dönüşün fitilini ateşledi, ardından kendisi de beraberlik golünü attı ve nihayetinde uzatma dakikalarında Enzo Fernandez’in galibiyet golüne zemin hazırladı. Bu performans, Ibrahimovic’i eski Barcelona takım arkadaşının yılmaz azmine hayran bıraktı.
Fox Sports’a konuşan İbrahimoviç, elenme tehlikesi baş gösterirken Messi’nin tavrında belirgin bir değişiklik olduğunu kaydetti. “Bir şeylerin değiştiğini görebilirsiniz. (2-0 olduktan sonra) bir düğmeye bastı. Bir canavara dönüştü ve kimse onu durduramadı,” dedi İbrahimoviç. “Bunun onun için ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz. Her şeyi kazanmış olabilir, kaç tane Ballon d’Or ödülü olursa olsun, ama yine de daha fazlasını istiyor.”
- AFP
Yardımcı oyunculara yönelik bir uyarı
Maçın bitiş düdüğünün ardından, gözyaşları içindeki Messi’nin takım arkadaşları tarafından kucaklandığı kutlamalara rağmen, Ibrahimovic Arjantin kadrosunun geri kalanına sert bir eleştiri yöneltti. İsveçli efsane, son şampiyonların şu anda turnuvadaki diğer tüm oyuncuları gölgede bırakan 39 yaşındaki bir oyuncuya aşırı derecede bağımlı olduğunu öne sürdü. Messi, sekiz golle Altın Ayakkabı yarışında lider konumda; onu yedişer gol atan Kylian Mbappé ve Erling Haaland takip ediyor.
Ibrahimovic, Albiceleste’nin her eleme maçında Messi’nin kendilerini kurtarmasını bekleyemeyeceği konusunda ısrarcı. O, şunları ekledi: “Biraz eleştirel olmak gerekirse, takım arkadaşlarının daha fazla çaba gösterip ona yardım etmesi gerekiyor. O bambaşka bir seviyede. Messi sonuna kadar böyle devam ederse kimse şaşırmaz. Ama onun yardıma ihtiyacı var.”
Henry de sihirbaza övgülerini ekliyor
Yayın ekibinde Ibrahimovic’e katılan Thierry Henry de, Messi’nin dünya sahnesinde yaşa ve beklentilere meydan okuma yeteneğinden aynı derecede büyülenmişti. Inter Miami’nin forveti, kariyeri boyunca Dünya Kupası’nda 21 gol atarak Miroslav Klose gibi efsanevi isimleri geride bıraktı ve 19 Dünya Kupası golüne sahip Fransız süperstar Mbappé’ye karşı üstünlüğünü korudu. Henry, Messi’nin kariyerini, neredeyse gerçek olamayacak kadar iyi hissettiren bir Hollywood yapımına benzetti.
"Eğer böyle bir senaryo yazsanız, bunun asla gerçek olamayacağını düşüneceğiniz türden bir film olurdu. Yönetmenin biraz abarttığını düşündüğünüz türden bir film," dedi Henry analiz sırasında. "Ama Messi böyle yazıyor; bu adam ayaklarıyla tarih yazıyor."
Mısır karşısında gerçekleştirilen geri dönüşün ardından, Messi’nin milli takımdaki gol sayısı, 204 maçta attığı 125 gol gibi şaşırtıcı bir rakama ulaştı.
- AFP
Çeyrek finallere giden yol
Arjantin şimdi dikkatini bu Cumartesi günü Kansas City’de İsviçre ile oynayacağı çeyrek final maçına çeviriyor. İsviçre, Kolombiya’yı gerilim dolu bir penaltı atışları serisinin ardından mağlup ederek çeyrek finale yükseldi ve şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Lionel Scaloni’nin takımının önündeki bir sonraki engel olacak. Messi, Gürcistan’da yaşanan ilk dakikalardaki endişelere rağmen mevcut kadronun direncini överek, şu ana kadar kat edilen yolun zorluğunu kabul etti.
Maçın ardından Messi, “0-2 gerideyken işler zorlaştı ve skoru tersine çevirebilmek çok heyecan vericiydi” dedi. “0-2 geriden geri gelmek kolay değil, ancak bu takım asla pes etmez ve son ana kadar mücadele eder. Bu takımın bugün bu eleme turunda başardığı şey inanılmaz.”
İsviçre’yi geçmeleri halinde, İngiltere ile Norveç arasındaki maçın galibi ile yarı finalde karşılaşma ihtimali bulunuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun