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Zinedine ZidaneGetty
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Zidane: “Materazzi’ye attığım kafa? Hiç pişman değilim”

Fransa

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü, İtalya’ya karşı oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu.

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu: “Materazzi’ye attığım kafa mı? Unutulması imkânsız görüntüler, çünkü onları sürekli gösteriyorlar ama kariyerim sadece o olayla sınırlı değil”

“Juventus, kariyerimin olumlu taraflarının bir parçası. Önemli bir oyuncu haline geldiğim yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişmanlık da duymuyorum. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, bu herkes için geçerli, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmaz. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Ardından açık ki, 2006’daki ve milli takımdaki kariyerimi de bitiren ihraç, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra motivasyon verdi; bu, gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere hep inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve bu takım için her şeyimi vermeye hazırım”


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  • “İtalya futbol açısından büyük bir ülke, onu üst üste üç kez Dünya Kupası’nda görememek garip geliyor ama durumu iyi bilmiyorum, bunun neden olduğunu da bilmiyorum. Ancak İtalya’nın iyi bir takım olduğunu biliyorum, belki artık 2006’daki takım değil ama tek maçta her şey olabilir. Mancini’nin takımı karşılaşması zor bir ekip. Belçika’ya kaybettiler ve Türkiye’de iyi bir galibiyet aldılar. Bu yüzden kazanmak için hazır ve en iyi durumda olmalıyız.”


  • “Birçok güçlü teknik direktörle çalıştım ve Lippi özellikle taktik konusunda çok iyiydi. İtalyanların önemli bir taktik kültürü var, başkalarından öğrenecekleri hiçbir şey yok. Ben de o kültürden biraz aldım”




  • “Juventus, kariyerimin olumlu yanlarından biri. Önemli bir oyuncu haline geldiğim yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişman da değilim. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, herkes için geçerli olduğu gibi, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmıyor. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Elbette 2006’daki ve milli takımdaki kariyerimi de noktalayan o kırmızı kart, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra bir motivasyon verdi; bu, gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere her zaman inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve onun için her şeyimi vermeye hazırım”

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