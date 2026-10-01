Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, İtalya ile oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde konuştu: “Materazzi’ye attığım kafa mı? Unutulması imkânsız görüntüler, çünkü onları sürekli gösteriyorlar ama kariyerim sadece o olayla sınırlı değil”

“Juventus, kariyerimin olumlu taraflarının bir parçası. Önemli bir oyuncu haline geldiğim yer Juventus’tu. Sonrasında Materazzi ile bir daha konuşmadım. Yaptığımla gurur duymuyorum ama pişmanlık da duymuyorum. Bu benim yolculuğumun bir parçası ve hayatta, bu herkes için geçerli, insan her zaman sadece güzel şeyler yapmaz. Şimdi kariyerimin başka bir dönemindeyiz ve İtalya’ya karşı da neler olacağını göreceğiz. Ardından açık ki, 2006’daki ve milli takımdaki kariyerimi de bitiren ihraç, teknik direktör olarak geri dönmem için bana ekstra motivasyon verdi; bu, gerçekleşen bir rüya. Kendime, olumlu şeylere hep inandım, hazırlandım ve şimdi bu takımı çalıştırmaya ve bu takım için her şeyimi vermeye hazırım”





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