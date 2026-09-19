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Alvino Hanafi
Çeviri:

'Yolculuk devam ediyor!' - Keisuke Honda, 40 yaşında 11. ülkesinde ilk maçına çıktı

1. Lig
K. Honda
FC Jurong

Japon futbol ikonu Keisuke Honda, 40 yaşında FC Jurong formasıyla Singapur Premier Ligi'ndeki ilk maçına çıkarak dünyayı dolaşan kariyerini sürdürdü. Maça sonradan dahil olan eski Dünya Kupası yıldızı, böylece 11. ülkesindeki başlangıcını yaptı.

  • Küresel yolculuk sürüyor: Honda 40 yaşında ilk kez sahneye çıktı

    Japon futbol efsanesi Keisuke Honda, Singapur Premier Lig ekibi FC Jurong formasıyla resmi maçlardaki ilk karşılaşmasına çıkarak olağanüstü dünya turu niteliğindeki kariyerini sürdürdü. 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, Jurong East Stadyumu'nda Hougang United'a karşı 3-0 kazanılan maçta 82. dakikada oyuna sonradan girdi.

    İmza haline gelen 4 numaralı formasını giyen tecrübeli futbolcu, ev sahibi taraftarların büyük alkışları eşliğinde sahaya çıktı.

    Singapur, Honda'nın görkemli kariyeri boyunca profesyonel olarak forma giydiği 11. ülke oldu.


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    Geç yaptığı kısa süreli oyuna girişe rağmen etkisini hemen hissettirdi

    Sağ kanatta vatandaşı Yuma Tsuzurabara'nın yerine oyuna giren Honda, sahada sınırlı süre almasına rağmen anında etkisini gösterdi. 87. dakikada yaptığı bitmek bilmeyen pres, Hougang kalecisi Takahiro Koga'yı acele bir uzaklaştırmaya zorladı.

    Uzatma dakikalarında orta saha oyuncusu, Mizuki Ando'nun golü atması için isabetli bir ara pası verdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

    Açılış maçında kenardan talimatlar veren Honda, sahada doğrudan katkı yapmaya hazır olduğunu kanıtladı.


  • Olağanüstü yolculuk kıtaları ve çift rolü kapsıyor

    Honda'nın Singapur'daki ilk maçı, J1 League ekibi Nagoya Grampus'ta başlayan sıra dışı kariyerinin son bölümünü işaret ediyor. Kariyer yolculuğunda Hollanda, Rusya, İtalya, Meksika, Avustralya, Brezilya, Azerbaycan, Litvanya ve Bhutan'da da forma giydi.

    2018 ile 2023 yılları arasında, milli takımda 90 kez forma giyen oyuncu aktif futbolculuğunu sürdürürken aynı zamanda Kamboçya milli takımının genel menajeri olarak da görev yaptı.

    Son olarak 2024'te Bhutan ekibi Paro FC'yi temsil eden Honda, 2026-27 sezonu için FC Jurong'a imza attı.

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    Jurong, üst üste aldığı galibiyetlerle ivme kazandı

    Honda'nın ilk maça çıkışı, üst üste ikinci lig galibiyetini alan FC Jurong için rahat geçen geceyi taçlandırdı. Takuma Yamaguchi skoru açtı, Haziq Kamarudin ve sonradan oyuna giren Ando da üç puanı getiren golleri attı.

    Hougang, Zulqarnaen Suzliman'ın doğrudan kırmızı kart görmesinin ardından maçı 10 kişi tamamladı.

    FC Jurong, Honda kadroya daha fazla uyum sağlarken kusursuz başlangıcını sürdürmeye çalışacak.