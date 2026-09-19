Honda'nın Singapur'daki ilk maçı, J1 League ekibi Nagoya Grampus'ta başlayan sıra dışı kariyerinin son bölümünü işaret ediyor. Kariyer yolculuğunda Hollanda, Rusya, İtalya, Meksika, Avustralya, Brezilya, Azerbaycan, Litvanya ve Bhutan'da da forma giydi.

2018 ile 2023 yılları arasında, milli takımda 90 kez forma giyen oyuncu aktif futbolculuğunu sürdürürken aynı zamanda Kamboçya milli takımının genel menajeri olarak da görev yaptı.

Son olarak 2024'te Bhutan ekibi Paro FC'yi temsil eden Honda, 2026-27 sezonu için FC Jurong'a imza attı.