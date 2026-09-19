Japon futbol efsanesi Keisuke Honda, Singapur Premier Lig ekibi FC Jurong formasıyla resmi maçlardaki ilk karşılaşmasına çıkarak olağanüstü dünya turu niteliğindeki kariyerini sürdürdü. 40 yaşındaki orta saha oyuncusu, Jurong East Stadyumu'nda Hougang United'a karşı 3-0 kazanılan maçta 82. dakikada oyuna sonradan girdi.
İmza haline gelen 4 numaralı formasını giyen tecrübeli futbolcu, ev sahibi taraftarların büyük alkışları eşliğinde sahaya çıktı.
Singapur, Honda'nın görkemli kariyeri boyunca profesyonel olarak forma giydiği 11. ülke oldu.