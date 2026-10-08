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'Yola devam etme zamanı' - Middlesbrough patronu, Southampton menajeri Eckert'in Spygate skandalı nedeniyle özel olarak özür dilediğini açıkladı
Disiplin işlemleri sürerken kişisel uzlaşma
Hellberg, Southampton Teknik Direktörü Eckert'e karşı yakın zamanda alınan disiplin cezaları hakkında sessizliğini bozdu. Boro'nun Wolves ile oynayacağı yaklaşan maç öncesinde konuşan Hellberg, Southampton'ın Middlesbrough'nun antrenmanlarını görüntülerken yakalandığı olayla ilgili olarak Eckert'ten aylar önce özel bir telefon aldığını doğruladı.
Championship'i sarsan skandal, bu hafta FA'in Eckert'e ertelenmiş altı haftalık men cezası ve 28.000 sterlin para cezası vermesiyle sonuçlandı. Hellberg, konuyu geride bırakmaya hazır görünerek şöyle dedi: 'Bunun bizimle [kararın] hiçbir ilgisi yok. Bütün bunları yaşadık. Tonda'nın aslında birkaç ay önce beni arayıp özür dilediğini biliyorum, bu yüzden artık yolumuza devam etme zamanı.'
İsveçli teknik adam, lige gölge düşüren hukuki süreçten ziyade futbola odaklanma arzusunu vurguladı. 'Hakemler kararlarını verdi, bu yüzden o onlara kalmış. Benim için önemli olan yoluma devam etmek' dedi.
- Getty Images Sport
Eckert, hataların sorumluluğunu kabul etti
Tartışma, Southampton'ın mayıs ayında play-off yarı final ilk maçı öncesinde Middlesbrough'nun antrenmanını görüntülerken yakalanmasının ardından patlak verdi. Kulüp daha sonra sezonun başlarında Oxford United ve Ipswich Town maçları öncesinde de benzer ihlallerde bulunduğunu kabul etti; bunun sonucunda Southampton play-off'lardan ihraç edildi ve bu sezonun başında dört puan silme cezası aldı.
St. Mary's'de Portsmouth'a karşı oynanacak yüksek önem taşıyan Güney Sahili derbisi öncesinde Southampton menajeri Eckert basının karşısına çıktı. Ertelenen ceza, 33 yaşındaki teknik adamın bu kritik karşılaşmada kulübede kalmasına izin verse de, uzun süren hukuki süreci değerlendirdi ve sonucun öngörülemez olduğunu kabul etti. Eckert, "Kararın farklı yönde çıkma ihtimali oldukça yüksekti. Bu kadar uzun bir sürenin ardından. EFL'den bir karar aldık, şimdi de [FA'den] bir karar aldık. Ne beklerseniz bekleyin, sonunda alacağınız şey mutlaka o olmuyor; bu yüzden benim için bir kez daha hatamı kabul etmek söz konusu" ifadelerini kullandı.
Casusluk tartışmasının yankıları
Puan silme cezasına rağmen Southampton, bu sezon şimdiye kadar aldığı dört galibiyet ve iki beraberlikle 10 puan toplayarak şu anda Championship puan tablosunda 13. sırada yer alıyor.
Eckert, FA'in daha sert davranması gerektiğini düşünenlere karşı bile cezasını şikâyet etmeden kabul etme konusunda kararlı olduğunu sürdürüyor. "Bir hata yaptım ve sonuçları neyse onları kabullenmek bana düşer" diyen Eckert, kural ihlali göz önüne alındığında ertelenen cezanın yetersiz olduğunu düşünen eleştirmenlere söyleyecek "hiçbir şeyi" olmadığını da sözlerine ekledi.
- Getty Images Sport
Odak yeniden sahaya dönüyor
Saha dışındaki dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen Southampton yönetimi, takım sezona saygın bir başlangıç yaparken Eckert'e desteğini sürdürdü. Bu istikrarın üzerine koymayı hedefleyen teknik adam, kritik bir karşılaşmada yakında takımının başında kenarda olacak; Southampton, 27 Kasım'da Middlesbrough'yu konuk etmeye hazırlanıyor. Kişisel özür zaten iletilmiş ve FA'in soruşturması da resmen kapanmışken, iki kulüp de artık sezonun geri kalanında gelecekteki manşetlerin yalnızca sahadaki performanslarıyla atılmasını sağlamaya odaklanıyor.
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