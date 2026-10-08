Hellberg, Southampton Teknik Direktörü Eckert'e karşı yakın zamanda alınan disiplin cezaları hakkında sessizliğini bozdu. Boro'nun Wolves ile oynayacağı yaklaşan maç öncesinde konuşan Hellberg, Southampton'ın Middlesbrough'nun antrenmanlarını görüntülerken yakalandığı olayla ilgili olarak Eckert'ten aylar önce özel bir telefon aldığını doğruladı.

Championship'i sarsan skandal, bu hafta FA'in Eckert'e ertelenmiş altı haftalık men cezası ve 28.000 sterlin para cezası vermesiyle sonuçlandı. Hellberg, konuyu geride bırakmaya hazır görünerek şöyle dedi: 'Bunun bizimle [kararın] hiçbir ilgisi yok. Bütün bunları yaşadık. Tonda'nın aslında birkaç ay önce beni arayıp özür dilediğini biliyorum, bu yüzden artık yolumuza devam etme zamanı.'

İsveçli teknik adam, lige gölge düşüren hukuki süreçten ziyade futbola odaklanma arzusunu vurguladı. 'Hakemler kararlarını verdi, bu yüzden o onlara kalmış. Benim için önemli olan yoluma devam etmek' dedi.