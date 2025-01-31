Al Nassr v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Soham Mukherjee ve Can Özer

Yok artık Cristiano Ronaldo! Durdurulamıyor...

C. RonaldoAl Nassr FCAl-Raed - Al Nassr FCAl-RaedPremier Lig

Sansasyonel Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Raed karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete ilham veren golü attı ve asist yaptı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Al-Nassr, küme düşme tehlikesi yaşayan Al-Raed'i 2-1 yendi
  • Ronaldo MVP olarak öne çıktı
  • Ligde 15 golü var ve gol krallığı listesinde başı çekiyor
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