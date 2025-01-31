Yok artık Cristiano Ronaldo! Durdurulamıyor...

Getty Images SportSoham Mukherjee ve Can ÖzerYok artık Cristiano Ronaldo! Durdurulamıyor...C. RonaldoAl Nassr FCAl-Raed - Al Nassr FCAl-RaedPremier LigSansasyonel Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın Al-Raed karşısında aldığı 2-1'lik galibiyete ilham veren golü attı ve asist yaptı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAl-Nassr, küme düşme tehlikesi yaşayan Al-Raed'i 2-1 yendiRonaldo MVP olarak öne çıktıLigde 15 golü var ve gol krallığı listesinde başı çekiyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱