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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Çeviri:

Yıkıcı bir hücum hattı ama Salem el-Devseri Hilal'de kalacak mı?

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Premier Lig
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Suudi Arabistan
Hollanda
Brezilya
İngiltere

Hilal, yaz transfer döneminde hücum hattını köklü bir şekilde yeniden şekillendirdi; Hollandalı Crysencio Summerville, İngiliz Ollie Watkins ve Brezilyalı Gabriel Martinelli ile anlaşarak ön hattaki rekabeti üst seviyeye çıkaran üç transfer gerçekleştirdi. Bu transferler, Malcom ve Karim Benzema'nın ayrılığıyla aynı döneme denk gelirken, Salem el-Devseri sahalara dönüş hazırlığı kapsamında iyileşme sürecini sürdürüyor.

Salem döndüğünde, katkı sağlama kapasitesiyle ilgili olmayan zorlu bir soruyla karşı karşıya kalacak; asıl soru, genç, hızlı ve yüksek tempoda hareket eden isimleri barındırır hale gelen bir sistemin içinde nerede yer bulacağı olacak.

 Yeni hücum unsurları ile Hilal'in kaptanı arasındaki hız, dinamizm ve boşluklarda karar alma yeteneği açısından fark artık belirgin hale geldi; bu da oyuncuyu, sadece ilk on birde bir yer aramaktan öte, takım içindeki rolünü düşünmeye zorluyor.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Somerville ve Mendes: Hilal hücumunda yeni kriterler

    Buradaki karşılaştırma Salem el-Dövseri'nin değeri veya geçmişiyle ilgili değil, modern futbolun dayattığı fiziksel ve teknik gereksinimlerle ilgilidir.

     Örneğin Summerville yüksek hıza, ileri atılma ve topu uzun mesafeler taşıma kabiliyetine sahipken, Sultan Mendeş geçiş anlarında hareketli, topu koruyabilen ve rakibin çizgilerini kırabilen bir seçenek olarak öne çıkıyor.

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    Bu tempoyla birlikte Salem, özellikle diğer hücum seçeneklerine kıyasla yaşının ilerlemesiyle birlikte gruba sürekli ayak uydurmakta zorlanabilir, ancak bu durum kesinlikle rolünün sona erdiği anlamına gelmiyor. 

    Aksine tecrübesi, zekası ve maçları koparabilme yeteneği, onu yedek kulübesinden Hilal'in en önemli silahlarından biri haline getirebilir.

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  • Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)

    Martinelli: Salem'in doğrudan rakibi

    Martinelli'nin gelişi, özellikle Salem el-Devsari denkleminde en büyük değişikliği temsil ediyor; çünkü Brezilyalı neredeyse aynı mevkide oynuyor ve onu ilk on birde başlamaya güçlü bir aday yapan fiziksel ve teknik özelliklere sahip. 

    Hız, doğrudan ileri atılma, alan kat etme yeteneği ve yüksek tempoda oynama; bunların tümü Martinelli'ye bazı yönlerden net bir üstünlük sağlıyor.

    Diğer taraftan Summerville, karşı kanatta en dikkat çekici seçeneklerden biri olacak; Watkins ise Inzaghi'ye hareketliliği ve baskısıyla öne çıkan gerçek bir forvet kazandırıyor. 

    Dolayısıyla Hilal, artık genç ve hızlı bir hücum hattına sahip; bu da mevki rekabetinin kolay olmayacağı, özellikle Salem'in yerini geri kazanmak için zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    Salem bu isimlerin arasında nerede duruyor?

    Buradaki karşılaştırma, Salem'in değerinden asla bir şey eksiltmiyor; ancak takım içindeki yeni bir gerçekliği anlatıyor. Zira Summerville ve Martinelli geçiş oyununda yüksek bir tempo sunarken, Salem daha fazla tecrübeye ve maçları yönetme zekâsına, ayrıca kritik anlarda karar alma yeteneğine sahip.

    Ancak sorun şu ki Inzaghi yönetimindeki Hilal, baskı yapabilen ve savunmayla hücum arasında hızlı geçiş yapabilen bir takım istiyor; bunlar ise oyuncunun yaşı ilerledikçe rekabeti onun için daha da zorlaştıran fiziksel gereksinimler.

    Bu nedenle, özellikle Martinelli sezona kendisinden beklenen seviyede başlarsa, Salem'in kalıcı biçimde ilk on birde bir yer garantilemesi zor olabilir. Fakat bu, Salem'in değerini kaybettiği anlamına gelmez; aksine belirli senaryolarda rolü farklı ve daha önemli hale gelebilir.

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  • Hilal efsaneleri dersi daha önce vermişti

    Hilal'in kendisi de bir efsanenin sürekli ilk 11 oyuncusu olmaktan, kenardan fark yaratan bir lider konumuna dönüşebileceğine dair tarihsel örneklere sahip. 

    Sami el-Cabir ve Yusuf es-Sanyan, yedek kulübesinde oturdukları dönemler yaşadılar, ancak takım içindeki konumları bundan etkilenmedi ve Hilal'in onların tecrübesine ve karakterine ihtiyaç duyduğu anlarda sahaya giriyorlardı.

    Bu model, önümüzdeki dönemde Salem el-Devseri için en uygun olanı olabilir. Yedek kulübesinde bulunması değerinin azaldığı anlamına gelmez; aksine, rakip savunmalar yorulduğunda ve Hilal maçı bitirmeyi ya da yönünü değiştirmeyi bilen bir oyuncuya ihtiyaç duyduğunda onu hazır bir silaha dönüştürebilir.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Karar artık Salem'in elinde

    Salem el-Devseri yalnızca bir mevkide rekabet eden bir oyuncu değil, aynı zamanda modern dönemde Hilal'in en önemli efsanelerinden biridir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde göstereceği başarı, büyük ölçüde değişimle nasıl başa çıkacağına bağlı olabilir.

    Uzun yıllar boyunca devam etmek ve her maçta ilk on birde sahaya çıkmakta ısrar etmek istiyorsa, Martinelli, Somerville ve diğerlerinin varlığı göz önüne alındığında bu görev son derece zor olacaktır.

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     Ancak yılların geçmesiyle gelişme fikrini kabullenir ve takımı yedek kulübesinden yönlendiren, ardından Inzaghi ihtiyaç duyduğunda oyuna giren bir lidere dönüşürse, etkisi daha uzun süre devam edebilir.

    Hilal artık daha hızlı ve daha keskin bir hücuma sahip ve Martinelli sol kanadı doldurmak için en yakın aday gibi görünüyor. Ancak Salem'in varlığı bu güçle bir çelişki oluşturmamalı, aksine farklı bir şekilde onun bir parçası olabilir.

    Sonuç olarak, soru şu olmayabilir: Salem el-Devseri Hilal'de devam edecek mi? En yakın cevap evet. Daha zor olan soru şudur: Hangi rolle devam edecek? Yeni bir neslin rekabetine direnen bir ilk on bir oyuncusu olarak mı, yoksa ne zaman oturacağını ve farkı yaratmak için ne zaman oyuna gireceğini bilen bir efsane olarak mı?

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