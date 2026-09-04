Hilal, yaz transfer döneminde hücum hattını köklü bir şekilde yeniden şekillendirdi; Hollandalı Crysencio Summerville, İngiliz Ollie Watkins ve Brezilyalı Gabriel Martinelli ile anlaşarak ön hattaki rekabeti üst seviyeye çıkaran üç transfer gerçekleştirdi. Bu transferler, Malcom ve Karim Benzema'nın ayrılığıyla aynı döneme denk gelirken, Salem el-Devseri sahalara dönüş hazırlığı kapsamında iyileşme sürecini sürdürüyor.

Salem döndüğünde, katkı sağlama kapasitesiyle ilgili olmayan zorlu bir soruyla karşı karşıya kalacak; asıl soru, genç, hızlı ve yüksek tempoda hareket eden isimleri barındırır hale gelen bir sistemin içinde nerede yer bulacağı olacak.

Yeni hücum unsurları ile Hilal'in kaptanı arasındaki hız, dinamizm ve boşluklarda karar alma yeteneği açısından fark artık belirgin hale geldi; bu da oyuncuyu, sadece ilk on birde bir yer aramaktan öte, takım içindeki rolünü düşünmeye zorluyor.