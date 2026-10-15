Ancak ilk hayal kırıklığı yaratan durumlar ortaya çıktığında Mourinho dişlerini göstermekte gecikmedi; 13 yıl önce Kraliyet ekibinin başına geçen o sert teknik direktör imajını yeniden akıllara getiren davranışlar sergiledi.

Atletico Madrid karşısındaki derbi maçı dönüm noktası oldu. O gün Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına tartışmalı iki pozisyonun kâğıda basılmış fotoğraflarıyla çıktı. O görüntü dünyanın dört bir yanına yayıldı ve herkesin tanıdığı Mourinho'nun geri döndüğünü teyit etti.

Portekizli teknik direktör sert bir çıkış yaparak, "Basın toplantısı yapma zahmetinden kurtulabilirdik, çünkü maçın hikâyesi burada" dedi ve Cuti Romero ile Kang In Lee'nin müdahalelerinin kâğıda basılmış iki fotoğrafını gösterdi.

Mourinho şöyle devam etti: "Apaçık iki kırmızı kart var. Bundan faydalananın Atletico taraftarı olması normal, ama hakem ataması yapan komite de mutlu olmalı, çünkü yaşanan her şey son derece tuhaftı."

Portekizli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "41 yaşında ve uluslararası kokart alamamış bir hakem; bunun sebebi onun harika bir hakem olması olamaz. Zavallı adam buraya geldi ve baskıyı kaldıramadı. Sadece küçük maçlar yönetmiş zavallı bir hakem. Video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu beyefendinin ise kabarık bir geçmişi var. Hakem Teknik Komitesi'ni tebrik ederim." Mourinho, geniş yankı uyandıran sert çıkışını böyle noktaladı.

Mourinho açıklamalarının sonunda, "Ayrıldığım ligden farklı bir lig bulacağımı düşünüyordum. Ama bana değişmediğini söylediler ve neden farklı olmadığını açıkladılar. Peki, o zaman gidip mücadele edelim" dedi. Bu söz, daha sonra yaşanacakların bir habercisi oldu.