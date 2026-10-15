Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımının La Liga'da maruz kaldığı tartışmalı hakem kararlarının ardından sakin tavrını bir kenara bırakarak Hakem Teknik Komitesi ile açık bir kavgaya girdi.
Sport gazetesi, hazırladığı bir raporda, Mourinho'nun basın karşısına çıktığında sakin açıklamalar yaptığı dönemin sona erdiğini belirtti.
Portekizli teknik direktör son haftalarda tutumunda büyük bir değişim yaşadığını doğruladı ve ikinci döneminde göreve geldiğinde sergilediği imajın yalnızca bir dış görünüşten ibaret olduğunu ifade etti.
Kulübün sözcüsü konumuna geldikten sonra Real Madrid'in teknik direktörü, hakem sistemine savaş ilan etti ve son basın toplantılarında kavganın fitilini ateşledi.
Portekizli teknik direktör, ağustos ayının sonunda şöyle konuşmuştu: "Yıllardan beri daha sakin ve duygularımı daha iyi kontrol edebilen biri hâline geldim. Zor durumlarla ya da hayal kırıklığıyla nasıl baş edileceğini öğrendim ve bu tür şeylerin yaşanacağını biliyorum."
Bu sözler, Mourinho'nun kişiliğinde Real Madrid'deki ilk döneminden bu yana meydana gelen değişimin bir ilanı gibi görünmüştü.