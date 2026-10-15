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FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP
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Yeniden döndü: Mourinho maskesini çıkarıp hakemlere savaş ilan etti

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La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
J. Mourinho
İspanya

Mourinho, Real Madrid'de yeni bir cephe açıyor: Hakemler ateş hattında

Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, takımının La Liga'da maruz kaldığı tartışmalı hakem kararlarının ardından sakin tavrını bir kenara bırakarak Hakem Teknik Komitesi ile açık bir kavgaya girdi.

Sport gazetesi, hazırladığı bir raporda, Mourinho'nun basın karşısına çıktığında sakin açıklamalar yaptığı dönemin sona erdiğini belirtti.

Portekizli teknik direktör son haftalarda tutumunda büyük bir değişim yaşadığını doğruladı ve ikinci döneminde göreve geldiğinde sergilediği imajın yalnızca bir dış görünüşten ibaret olduğunu ifade etti.

Kulübün sözcüsü konumuna geldikten sonra Real Madrid'in teknik direktörü, hakem sistemine savaş ilan etti ve son basın toplantılarında kavganın fitilini ateşledi.

Portekizli teknik direktör, ağustos ayının sonunda şöyle konuşmuştu: "Yıllardan beri daha sakin ve duygularımı daha iyi kontrol edebilen biri hâline geldim. Zor durumlarla ya da hayal kırıklığıyla nasıl baş edileceğini öğrendim ve bu tür şeylerin yaşanacağını biliyorum."

Bu sözler, Mourinho'nun kişiliğinde Real Madrid'deki ilk döneminden bu yana meydana gelen değişimin bir ilanı gibi görünmüştü.

  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho dişlerini göstermekte gecikmedi

    Ancak ilk hayal kırıklığı yaratan durumlar ortaya çıktığında Mourinho dişlerini göstermekte gecikmedi; 13 yıl önce Kraliyet ekibinin başına geçen o sert teknik direktör imajını yeniden akıllara getiren davranışlar sergiledi.

    Atletico Madrid karşısındaki derbi maçı dönüm noktası oldu. O gün Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına tartışmalı iki pozisyonun kâğıda basılmış fotoğraflarıyla çıktı. O görüntü dünyanın dört bir yanına yayıldı ve herkesin tanıdığı Mourinho'nun geri döndüğünü teyit etti.

    Portekizli teknik direktör sert bir çıkış yaparak, "Basın toplantısı yapma zahmetinden kurtulabilirdik, çünkü maçın hikâyesi burada" dedi ve Cuti Romero ile Kang In Lee'nin müdahalelerinin kâğıda basılmış iki fotoğrafını gösterdi.

    Mourinho şöyle devam etti: "Apaçık iki kırmızı kart var. Bundan faydalananın Atletico taraftarı olması normal, ama hakem ataması yapan komite de mutlu olmalı, çünkü yaşanan her şey son derece tuhaftı."

    Portekizli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "41 yaşında ve uluslararası kokart alamamış bir hakem; bunun sebebi onun harika bir hakem olması olamaz. Zavallı adam buraya geldi ve baskıyı kaldıramadı. Sadece küçük maçlar yönetmiş zavallı bir hakem. Video yardımcı hakem teknolojisinden sorumlu beyefendinin ise kabarık bir geçmişi var. Hakem Teknik Komitesi'ni tebrik ederim." Mourinho, geniş yankı uyandıran sert çıkışını böyle noktaladı.

    Mourinho açıklamalarının sonunda, "Ayrıldığım ligden farklı bir lig bulacağımı düşünüyordum. Ama bana değişmediğini söylediler ve neden farklı olmadığını açıkladılar. Peki, o zaman gidip mücadele edelim" dedi. Bu söz, daha sonra yaşanacakların bir habercisi oldu.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho hakem sistemiyle çatışmayı sürdürüyor

    O günden bu yana Portekizli teknik adam, hakem camiasına yönelik çatışmacı tutumunu sürdürdü. Villarreal maçının ardından Vinicius'un kırmızı kart görmesini protesto etmek için basın toplantısına çıkmadı, ardından Brezilyalı oyuncuya verilen cezayı öğrendiğinde öfkeden patladı ve medya karşısında söyleyeceklerini söylemekten çekinmedi.

    Mourinho, olayla ilgili şöyle konuştu: "İspanyol futbolu için de önemli bir maça hazırlanan bir İspanyol takımının oyuncusunun, maçın başlamasına sadece iki saat kala dört maç ceza aldığını öğrenmesini normal buluyor musunuz? Bunu şimdi açıklayamazlar mıydı? Ya da yarın sabah?"

    Portekizli teknik direktör şöyle devam etti: "Otobüse binmemiz gerekiyordu ve kararı öğrendiğimizde neredeyse stada varmak üzereydik. Portekizcede yaygın bir deyiş vardır: Kedi saklanıyor ama kuyruğu görünüyor. Bence kedi artık saklanmıyor, çünkü artık hiçbir utanma hissi olmadan yapılan şeyler var. Maçtan iki saat önce bir oyuncuyu bitirmek mi istiyorsunuz?"

    Portekizli teknik adam kararlı bir şekilde şunu vurguladı: "Real Madrid taraftarları aptal değil, insanların gözünü açmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."

    Böylece Mourinho, Hakem Teknik Komitesi'ne savaş ilan etti ve tüm dikkatler, Madrid ekibinin yaşadığı teknik sorunlar yerine bu çekişmeye çevrildi.

    Bu, planlanmış bir stratejinin parçası olsun ya da olmasın, net görünen bir şey var: Eski Mourinho yeniden geri döndü.

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