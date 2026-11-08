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Al Ahli v Al Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Yeni bir tehlike Al Ahly'yi tehdit ediyor: Avrupalı dev Toney'in peşinde

M. United - Aston Villa
M. United
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I. Toney
Transfers
İngiltere
Suudi Arabistan

Ocak ayındaki zorunlu hamle, "asil"in hesaplarını karıştırabilir

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Premier Lig

08 Kas 2026

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Manchester United'ın önümüzdeki kış transfer döneminde yeni bir forvetle anlaşma isteğine dair tahminler, Benjamin Sesko'nun sakatlığının hücum derinliğindeki belirgin eksikliği ortaya çıkarmasıyla birlikte arttı.

Manchester United, yaz transfer döneminde bir başka net forvetin kadroya katılmasına öncelik vermedi; bunun yerine çabalarını orta sahayı güçlendirmeye yoğunlaştırdı. Sesko'nun sakatlık nedeniyle yokluğu ve Joshua Zirkzee'nin Michael Carrick'i hücum hattına önderlik etmeye en uygun isim olduğuna ikna etmekte zorlanmasıyla bu karar şimdi sınanıyor.

Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha santrfor pozisyonunda kullanıldı, ancak ikisi de doğası gereği net bir forvet değil. Bunun sonucunda kulübün ocak ayındaki planlarının, uzun vadeli bir başka büyük yatırım yerine kısa vadeli bir çözüme yöneldiği görülüyor.

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  • Kiralık en yakın çözüm!

    Caughtoffside sitesinin "The National" gazetesinden aktardığına göre, Manchester United'ın ocak ayında kiralık bir forvetle anlaşma yolunu izlemesi artık muhtemel görünüyor.

    Kulübün sıkı mali hesaplar altında hareket ettiğine inanılıyor, dolayısıyla yaz transfer döneminden önce başka bir forvet için büyük bir meblağ ödemek istemiyor.

    Sesko hâlâ uzun vadede hücumun merkezi olarak görülüyor, bu nedenle geçici bir transfer Manchester United'a bu planı bozmadan onun yokluğunu telafi etme imkânı tanıyacak; özellikle de Sesko'nun 2027 yılının başından önce dönmesi beklenmediği için United buna acilen ihtiyaç duyuyor.

    Öte yandan Zirkzee hâlâ sınırlı süre alıyor, bu yüzden Hollandalı oyuncu Manchester United'ın uzun vadeli planlarının bir parçası olarak görülmüyor.

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  • Yaz hatasının telafisi: Toni ve Mateta

    Buna bağlı olarak, kiralık transfer Manchester United açısından oldukça mantıklı görünüyor; zira takımın hemen ilk 11'de görev alabilecek bir oyuncuya ihtiyacı var. Özellikle de başka bir genç golcüye büyük meblağlar harcamak, Sesko'nun dönüşünde sorun yaratabileceğinden, öncelik tecrübeye, güvenilirliğe ve uyum süresini en aza indirmeye veriliyor.

    Caught Offside'a göre, "Bu durum, Manchester United'ın Suudi Al Ahli yıldızı Ivan Toney transferine yönelik artan ilgisini açıklıyor".

    Site, Manchester United'ın, Premier Lig'de tecrübesi bulunan ve hücum hattına anında fiziksel güç katabilecek Al Ahli forvetini kiralama olasılığını araştırdığını belirtti.

    Jean-Philippe Mateta ise bir diğer gerçekçi seçenek olarak öne çıkıyor. Crystal Palace forveti, Premier Lig'deki dikkat çekici performans geçmişi ve yakında sona erecek sözleşmesi sayesinde Manchester United'ın ilgi alanında yer almaya devam ediyor.

    Site şöyle tamamladı: "Manchester United'ın yaz döneminde orta sahaya öncelik verme kararı anlaşılabilirdi, ancak güvenilir bir yedek forvet eksikliği artık pahalıya mal olmuş gibi görünüyor".

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  • Ahli'nin tutumu nedir?

    Hücum sorununu çözmek için Ivan Toney'i kadrosuna katmakla ilgilenen ilk takım Manchester United değil; çünkü bundan önce de İngiliz ve Suudi basınında Newcastle United'ın da Toney'i transfer etme isteğinden bahseden haberler yer almıştı.

    Ancak Al-Ahly şu anda sözleşme açısından iyi bir konumda görünüyor; özellikle de Toney'in sözleşmesinin Haziran 2028 sonuna kadar uzatılmış olması nedeniyle. Buna ek olarak, Suudi El-İhbariye kanalındaki El-Müntasaf programının geçtiğimiz ekim ayı sonlarında Suudi kulübün içindeki kaynaklara dayanarak aktardığına göre, yönetim takımın istikrarını korumak amacıyla İngiliz oyuncunun sözleşmesini yenilemek için harekete geçmeye başladı.

    Öte yandan, Al-Ahly yönetiminin Toney'in sözleşme yenileme dosyasında hızlı hareket etmesi gerekecek. Bu, kulüp taraftarları önünde başarısız olmaktan korktukları zorlu bir sınav; zira taraftarlar, yenileme girişimlerine rağmen Jaissle'nin Newcastle'a gitmesinin, ayrıca Riyad Mahrez ve Franck Kessié'nin ayrılıklarının yarattığı şoku henüz atlatabilmiş değil.

    Toney, bol gol atma özelliği sayesinde artık Suudi Roshn Profesyonel Ligi'nin bir numaralı yıldızı sayılıyor; 13 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

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Gelecek maçlar
MUN

MUN

Premier Lig

08 Kas 2026

AVL

AVL