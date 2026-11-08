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Manchester United'ın önümüzdeki kış transfer döneminde yeni bir forvetle anlaşma isteğine dair tahminler, Benjamin Sesko'nun sakatlığının hücum derinliğindeki belirgin eksikliği ortaya çıkarmasıyla birlikte arttı.

Manchester United, yaz transfer döneminde bir başka net forvetin kadroya katılmasına öncelik vermedi; bunun yerine çabalarını orta sahayı güçlendirmeye yoğunlaştırdı. Sesko'nun sakatlık nedeniyle yokluğu ve Joshua Zirkzee'nin Michael Carrick'i hücum hattına önderlik etmeye en uygun isim olduğuna ikna etmekte zorlanmasıyla bu karar şimdi sınanıyor.

Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha santrfor pozisyonunda kullanıldı, ancak ikisi de doğası gereği net bir forvet değil. Bunun sonucunda kulübün ocak ayındaki planlarının, uzun vadeli bir başka büyük yatırım yerine kısa vadeli bir çözüme yöneldiği görülüyor.

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