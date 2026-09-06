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Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE
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Çeviri:

Yeni bir kâbus: Ficsing, 112 günde Al Nassr'ın korkulu rüyası

FEATURES
Al Nassr FC - Gamba Osaka
Al Nassr FC
Gamba Osaka
AFC Champions League Two
Al Ittihad - Al Nassr FC
Al Ittihad
Premier Lig
J. Wissing
Suudi Arabistan
Japonya
Almanya

Alman büyücü yeniden fark yaratıyor

Futbolda tek bir karşılaşma istisnai koşullarda gelebilir, ancak kısa bir zaman diliminde ve iki farklı formayla aynı takım karşısında üstünlüğün tekrarlanması, çoğu zaman tesadüfün sınırlarını aşan seçkin bir taktiksel okumayı ortaya koyar. 

Yalnızca 112 gün içinde Danimarkalı Jens Fiszing, Japonya'daki serüvenini yöneten bir teknik direktör olmaktan Al Nassr'ı en çok rahatsız eden teknik direktörlerden birine dönüştü. Zira iki farklı turnuvada "Al Alami"yi iki kez devirmeyi başararak Suudi ekibinin yolunda kendisine yeni bir kompleks yarattı.

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Hikaye, 16 Mayıs 2026'da başladı. Vissing, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki "Al Awwal Park" stadında oynanan AFC Şampiyonlar Ligi finalinde Japon ekibi Gamba Osaka'yı Al Nassr karşısında yönetti.

     Suudi takımın en dikkat çekici isimlerden oluşan bir kadroya sahip olmasına rağmen, Alman teknik adam takımını bu karşılaşmaya kusursuz bir şekilde hazırlamayı başardı. Sıkı bir savunma organizasyonuyla "Al Alami" oyuncularının önündeki alanları kapatırken, alanları değerlendirmek için fırsat doğduğunda hızlı geçişlere yaslandı.

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    Plan sonunda işe yaradı ve Gamba Osaka finali 1-0'lık skorla lehine sonuçlandırmayı başararak Al Nassr'ı kıta şampiyonluğundan mahrum bıraktı. Bu galibiyet, Asya finalinde geçici bir sonuçtan ibaret değildi; Danimarkalı teknik adam ile başkent ekibi arasında şekillenmeye başlayan özel bir ilişkinin ilk bölümüydü.

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  • Al Ittihad v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İkinci darbe: Vissing engeli daha da pekiştiriyor

    Yalnızca 112 gün sonra Vissing, kendini yeniden Al Nassr karşısında buldu; ancak bu kez Cidde'deki "Al-Inma" Stadı'nda Al Ittihad'ın teknik direktörü koltuğunda oturuyordu.

    Koşullar farklı olsa, forma ve turnuva değişse de nihai sonuç pek değişmedi; genç teknik adam, Roshn Ligi'nin beşinci hafta klasikosunda "Amid"i "El-Alemi" karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. Takımı olağanüstü bir ilk yarı ortaya koydu ve ilk 22 dakika içinde iki gol kaydetmeyi başardı.

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    Dikkat çeken nokta, Vissing'in ikinci galibiyetinin ilk karşılaşmanın birebir kopyası olmamasıydı; ancak aynı prensibi taşıyordu: Al Nassr'ın güçlü yönlerini okumak, ihtiyaç duyduğu alanlardan onu mahrum bırakmak ve ardından arkasında bıraktığı bölgelerden vurmak. 

    Bu nedenle Vissing'in 112 gün içinde Al Nassr karşısında oynadığı iki maç, iki galibiyetten fazlası haline geldi; Danimarkalı teknik adam, ister Gamba Osaka'yı çalıştırırken ister Al Ittihad'ın teknik ekibinin başında yer alırken olsun, "El-Alemi" ile başa çıkmak için özel bir anahtara sahip olduğunu kanıtladı. Böylece Al Nassr karşısındaki kısa deneyimi, Suudi ekibinin en dikkat çekici taktiksel çıkmazlarından birine dönüştü.

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