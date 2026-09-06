Futbolda tek bir karşılaşma istisnai koşullarda gelebilir, ancak kısa bir zaman diliminde ve iki farklı formayla aynı takım karşısında üstünlüğün tekrarlanması, çoğu zaman tesadüfün sınırlarını aşan seçkin bir taktiksel okumayı ortaya koyar.

Yalnızca 112 gün içinde Danimarkalı Jens Fiszing, Japonya'daki serüvenini yöneten bir teknik direktör olmaktan Al Nassr'ı en çok rahatsız eden teknik direktörlerden birine dönüştü. Zira iki farklı turnuvada "Al Alami"yi iki kez devirmeyi başararak Suudi ekibinin yolunda kendisine yeni bir kompleks yarattı.