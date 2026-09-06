Yalnızca 112 gün sonra Vissing, kendini yeniden Al Nassr karşısında buldu; ancak bu kez Cidde'deki "Al-Inma" Stadı'nda Al Ittihad'ın teknik direktörü koltuğunda oturuyordu.
Koşullar farklı olsa, forma ve turnuva değişse de nihai sonuç pek değişmedi; genç teknik adam, Roshn Ligi'nin beşinci hafta klasikosunda "Amid"i "El-Alemi" karşısında 2-1'lik galibiyete taşıdı. Takımı olağanüstü bir ilk yarı ortaya koydu ve ilk 22 dakika içinde iki gol kaydetmeyi başardı.
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Dikkat çeken nokta, Vissing'in ikinci galibiyetinin ilk karşılaşmanın birebir kopyası olmamasıydı; ancak aynı prensibi taşıyordu: Al Nassr'ın güçlü yönlerini okumak, ihtiyaç duyduğu alanlardan onu mahrum bırakmak ve ardından arkasında bıraktığı bölgelerden vurmak.
Bu nedenle Vissing'in 112 gün içinde Al Nassr karşısında oynadığı iki maç, iki galibiyetten fazlası haline geldi; Danimarkalı teknik adam, ister Gamba Osaka'yı çalıştırırken ister Al Ittihad'ın teknik ekibinin başında yer alırken olsun, "El-Alemi" ile başa çıkmak için özel bir anahtara sahip olduğunu kanıtladı. Böylece Al Nassr karşısındaki kısa deneyimi, Suudi ekibinin en dikkat çekici taktiksel çıkmazlarından birine dönüştü.