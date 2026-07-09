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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Yeni bir Ferrari… Haaland, gol mucizesine yaklaşıyor

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Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
E. Haaland
Norveç

"Bir forvet olarak, en iyiler arasında olduğumu düşünüyorum, ancak Harry Kane ve Kylian Mbappé'nin bu sezon benden daha fazla gol attığını sanıyorum; bu nedenle istatistiksel açıdan hayır, en iyisi ben değilim. Gerçek bu."

Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Irak'a karşı iki gol attıktan sonra bu sözleri sarf etti. 

"Marca" gazetesi bir haberinde, genel istatistiklerin Haaland’ın mükemmelliğe yaklaşmaya devam ettiğini doğruladığını belirtti. Manchester City’nin forveti, 2-1’lik galibiyette attığı iki golle Brezilya milli takımını son 16 turunda eledi ve Altın Ayakkabı ödülü yarışını kızıştırdı.

Haaland, Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte turnuvanın gol krallığı sıralamasında her biri 7 golle başı çekiyor; Harry Kane ise 6 golle hemen arkalarından geliyor.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez, tek bir turnuvada 3 oyuncu 7 gol barajını aştı.

  • HaalandGetty Images

    Haaland, Norveç formasıyla her maçta gol ortalamasını aşıyor

    Ancak Haaland’ın Norveç milli takımında sergilediği performans daha da etkileyici görünüyor; maç başına gol ortalamasını aşan oyuncu, 54 uluslararası maçta 62 gol atarak maç başına 1,14 gol ortalaması yakaladı.

    Milli takım tarihindeki hiçbir oyuncu, 60 veya daha fazla gol atarken, benzer bir gol ortalamasını koruyamamıştır.

    Bu başarıya en çok yaklaşanlar ise Macaristan formasıyla 85 maçta 84 gol atan Ferenc Puskás (maç başına 0,99 gol) ve Japonya formasıyla 76 maçta 75 gol atan Konishige Kamamoto (0,99) oldu.

    Onları Ali Mabkhout (0,74), Ali Daei (0,73), Romelu Lukaku (0,71) ve Harry Kane (0,71) izliyor.

    Uluslararası maçlarda sırasıyla 146 ve 124 golle tarih yazan Cristiano Ronaldo (0,63) ve Lionel Messi (0,61) ise, Haaland’ın 1,14 olan ortalamasının çok altında kalıyor.

    Kulüp düzeyinde de durum aynı: En skorer oyuncular arasında, kariyeri boyunca 418 maçta 359 gol atarak maç başına 0,85 gol ortalaması yakalayan Haaland, her maçta gol atmaya en yakın isim olmaya devam ediyor.

    Red Bull Salzburg’da 27 maçta 29 gol atarak bu ortalamayı aştı; Borussia Dortmund’da ise 87 maçta 86 gol atarak bu ortalamaya çok yaklaştı; Manchester City’de ise 198 maçta 162 gol kaydetti.

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  • Erling HaalandGetty Images

    Haaland, modern çağın en önemli golcülerini geride bırakıyor

    Buna rağmen Erling Haaland, modern çağın en önde gelen golcülerinden hâlâ bir adım önde: Lionel Messi, kulüp ve milli takımda oynadığı 1160 maçta 918 gol attı; bu da maç başına 0,79 gol ortalamasına denk geliyor. Kylian Mbappé ise 574 maçta 432 gol atarak 0,75'lik bir ortalamaya ulaştı.

    Futbol tarihinin en golcü oyuncusu Cristiano Ronaldo ise 1323 maçta 971 gol atarak maç başına 0,73 gol ortalaması yakaladı; Robert Lewandowski ise 1036 maçta 718 gol atarak maç başına 0,69 gol ortalaması elde etti.

    Harry Kane ise 766 maçta 527 gol atarak maç başına 0,68 gol ortalaması yakaladı.

    Ayrıca Haaland, 62 golle Zlatan İbrahimoviç’in Kuzey Avrupa milli takımları tarihindeki en iyi golcü rekorunu egale etti; ancak bunu başarmak için sadece 54 maça ihtiyaç duydu; İsveçli yıldızın ise bunu başarmak için 122 maça ihtiyacı olmuştu.

    Haaland, Brezilya kalesine attığı iki golün ardından şöyle konuştu: “Bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum, ama bir ya da iki fırsat yakaladığımda top genellikle ağlara gidiyor. Topun direğin yanından mükemmel bir şekilde içeri girmesinin Tanrı’nın bir lütfu olduğunu düşünmeye başladım. Bu çılgınca bir şey.”

    İspanyol Fernando Hierro’nun bir zamanlar Raúl hakkında söylediği sözleri hatırlatırcasına, Haaland herkesi geride bırakacak yeni bir “Ferrari” gibi görünüyor ve çeyrek finalde bir sonraki kurban İngiltere milli takımı olabilir.

    Norveçli yıldız sözlerini şöyle tamamladı: “İlerlemeye devam ediyoruz. Umarım tüm çocuklar, biraz büyüdüklerinde Norveç Milli Takımı’nda oynamayı hayatlarında hissedebilecekleri en büyük gurur olarak görürler. Bu, Norveç futbol tarihinin en muhteşem günlerinden biri.”

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