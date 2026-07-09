Yeni bir Ferrari… Haaland, gol mucizesine yaklaşıyor

"Bir forvet olarak, en iyiler arasında olduğumu düşünüyorum, ancak Harry Kane ve Kylian Mbappé'nin bu sezon benden daha fazla gol attığını sanıyorum; bu nedenle istatistiksel açıdan hayır, en iyisi ben değilim. Gerçek bu."

Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Irak'a karşı iki gol attıktan sonra bu sözleri sarf etti.

"Marca" gazetesi bir haberinde, genel istatistiklerin Haaland’ın mükemmelliğe yaklaşmaya devam ettiğini doğruladığını belirtti. Manchester City’nin forveti, 2-1’lik galibiyette attığı iki golle Brezilya milli takımını son 16 turunda eledi ve Altın Ayakkabı ödülü yarışını kızıştırdı.

Haaland, Lionel Messi ve Kylian Mbappé ile birlikte turnuvanın gol krallığı sıralamasında her biri 7 golle başı çekiyor; Harry Kane ise 6 golle hemen arkalarından geliyor.

Dünya Kupası tarihinde ilk kez, tek bir turnuvada 3 oyuncu 7 gol barajını aştı.