Ocak ayı için yeni bir 9 numara. Juventus'un 2027'nin başına yönelik hedefleri arasında, ceza sahasında etkili olabilecek ve Woltemade ile Kolo Muani'yi tamamlayabilecek ya da onlara alternatif olabilecek bir santrfor var. Juventus'un transfer ekibinin değerlendirdiği isimler arasında bir kez daha Atletico Madrid'den Alexander Sorloth yer alıyor. Norveçli oyuncu Juventus için yeni bir isim değil. Kulüp, haziran ayında transferin mümkün olup olmadığını anlamak ve kendisine, büyük bir hayranı olan Spalletti'nin projesini anlatmak için sportif direktör Ottolini'yi Oslo'ya göndermişti. Dünya Kupası'nın ardından transfer, anlaşmanın maliyeti, Simeone'nin onu kadroda tutma isteği ve Kolo Muani'nin yüksek maliyetli transferi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Ocak ayında ise Juventus'un Sorloth'a ilgisi yeniden alevlenebilir. Bu kez farklı bir sonuçla.
Yeni 9 numara: Atletico Madridli Alexander Sorloth, Juventus'un ilgisini çekiyor
Boy gösterdi
Sorloth Madrid'de iyi hissediyor ancak daha fazla oynamak istiyor. Bu yıl çok az oynadı; ikinci tercih bile olamadı, sahada yalnızca figüran rolü üstlendi: Bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 155 dakika oynadı, gol hanesinde ise kocaman bir sıfır var. 30 yaşındaki futbolcu (gelecek aralık ayında 31 yaşına girecek), yılın geri kalanını yedek kulübesinde geçirmeyi göze alamaz. Önümüzdeki haftalarda durum değişmezse kulüp ve teknik direktörle görüşerek ayrılmak istediğini söyleyecek. 2024'ten bu yana formasını giydiği Atlético Madrid'de şu ana kadar 113 maçta 44 gol attı.
Sörloth'un maliyeti ne kadar?
Sorloth'un İspanyol kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Yazın bonservis bedeli 30 milyon avronun üzerindeydi, ancak bu sezon az forma giymesi ve sözleşmesinin bitiş tarihinin yaklaşması nedeniyle fiyatının ocak ayında düşmesi bekleniyor. Juventus durumu değerlendiriyor; önümüzdeki günlerde Atletico Madrid ile temas kurulması ihtimal dışı değil. Kanadalı forvet Jonathan David'in kiralanmasının da gösterdiği gibi iki kulüp arasındaki ilişkiler çok iyi. David, Madrid'de Lille'deki formuna yeniden kavuştu. Bu da hedefe yönelik yatırımlar yaptığı bir dönemde Juventus'un değerlendirebileceği bir seçenek. Daha önce Leipzig, Real Sociedad ve Trabzonspor formaları giyen Sorloth'un yıllık brüt maaşı şu anda yaklaşık 6 milyon avro. Bu rakam, Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak için kadrosunu yenilemesi gereken Juventus'un rahatlıkla karşılayabileceği düzeyde.
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