Yeni 9 numara: Atletico Madridli Alexander Sorloth, Juventus'un ilgisini çekiyor

Ocak ayı için yeni bir 9 numara. Juventus'un 2027'nin başına yönelik hedefleri arasında, ceza sahasında etkili olabilecek ve Woltemade ile Kolo Muani'yi tamamlayabilecek ya da onlara alternatif olabilecek bir santrfor var. Juventus'un transfer ekibinin değerlendirdiği isimler arasında bir kez daha Atletico Madrid'den Alexander Sorloth yer alıyor. Norveçli oyuncu Juventus için yeni bir isim değil. Kulüp, haziran ayında transferin mümkün olup olmadığını anlamak ve kendisine, büyük bir hayranı olan Spalletti'nin projesini anlatmak için sportif direktör Ottolini'yi Oslo'ya göndermişti. Dünya Kupası'nın ardından transfer, anlaşmanın maliyeti, Simeone'nin onu kadroda tutma isteği ve Kolo Muani'nin yüksek maliyetli transferi gibi çeşitli nedenlerle gerçekleşmedi. Ocak ayında ise Juventus'un Sorloth'a ilgisi yeniden alevlenebilir. Bu kez farklı bir sonuçla.