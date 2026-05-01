Tam 13 oyuncu ondan daha fazla gol attı. Bunların arasında Serhou Guirassy ve Julian Brandt (her ikisi de üçer gol) gibi Borussia Dortmund'daki iki takım arkadaşı da bulunuyor. Fabio Silva ise Bundesliga'da oyuna sonradan girerek şu ana kadar bir gol daha az attı. Yine de şunu söyleyebiliriz: Portekizli oyuncu ligin en iyi yedek oyuncusu.
Yedek olarak harika, ilk 11'de vasat: Fabio Silva'nın BVB'de neden karışık duygular uyandırdığı
23 yaşındaki oyuncu şu ana kadar Almanya'nın en üst liginde 25 maça çıktı; bunların 18'inde yedek kulübesinden oyuna girdi. Ve sekiz gol katkısının yedisini bu maçlarda gerçekleştirdi. Silva, yalnızca Ocak ortasında St. Pauli'ye karşı 3-2 kazanılan iç saha maçında BVB'nin ilk 11'inde yer aldı ve Karim Adeyemi'nin 2-0'lık golünü hazırladı.
"İlk 11'de oynasam da oynamasam da: Teknik direktör beni sahada görmek istediğinde, takıma yardımcı olmaya çalışırım," dedi geçen yaz Wolverhampton Wanderers'tan 22,5 milyon avroya transfer edilen hücum oyuncusu birkaç gün önce. Ardından, Silva'nın değerlendirilmesi açısından çok önemli olan bir cümle ekledi: "Bence herkes benim sadece gol atan bir oyuncudan daha fazlası olduğumu görüyor."
Silva, BVB'deki ilk sezonunda gerçek bir ikilem içinde. Burada kastedilen, Borussia'ya transfer olduktan sonra beraberinde getirdiği ve ameliyatın etkilerinden dolayı büyük bir geride kalmasına neden olan adduktor sakatlığı değil. Silva fiziksel olarak çoktan formuna kavuştu; toplamda sadece dokuz kez ilk 11'de yer aldığı maçların yedisini 2026 yılında oynadı.
Fabio Silva, Frankfurt'ta BVB'nin en iyi yedek oyuncu performanslarından birini sergiledi
Tek seferlik milli takım oyuncusu, yedek oyuncu olarak şimdiye kadar takıma çok daha olumlu bir etki yaptı. Zira Silva, yeni kulübünde hiç de ideal bir başlangıç yapmamış olsa da, sahada her zaman etkileyici bir performans sergiledi.
Silva oyuna girdiğinde, genellikle hemen örnek bir gayret gösterir ve takımın maçın ilerleyen aşamalarında ihtiyaç duyduğu ve tabii ki bir teknik direktörün de istediği enerjiyi getirir. Oyun hazırlığı mükemmel, tempolu, derinliklere çok iyi hareket ediyor ve harika tekniği ve yüksek oyun zekası sayesinde kombinasyon oyununa iyi entegre oluyor. Örneğin, yılbaşında Frankfurt'ta oynanan 3-3'lük maçtaki performansı, son yıllarda BVB'de görülen en iyi yedek oyuncu performanslarından biriydi.
Böylece haklı olarak birkaç kez ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda Silva bahsedilen özelliklerini sergilese de, yukarıda da belirtildiği gibi verim son derece düşüktü. Bu da onu hızla yedek kulübesine geri döndürdü.
Fabio Silva'nın katılımıyla BVB, hücumda daha akıcı ve öngörülemez bir oyun sergiliyor
Silva'nın varlığıyla Dortmund'un hücumunun Guirassy'ye kıyasla ne kadar değiştiği her zaman göze çarpıyor. O sahada olduğunda BVB'nin hücumu daha akıcı ve öngörülemez hale geliyor; buna karşılık Gine'li oyuncu ise sadece topu tutan bir oyuncu olarak kullanılıyor. Onun yönüne sayısız uzun top ve daha da fazla orta gönderiliyor.
Ancak, zaman zaman Guirassy gibi, Silva da ilk 11'de oynadığı maçlarda sık sık havada kalıyordu, özellikle de Borussia'nın sezon boyunca sergilediği neredeyse kronik zayıf ilk yarılar sırasında. Bu durumun tek nedeni olmasa da, maçın sonlarına doğru oyuna giren bir oyuncu olarak genellikle yorgun rakiplerle karşılaşılması ve daha geniş alanların açılmasıyla da ilgisi var.
"Tabii ki bir forvet olarak gol atmak önemlidir - bu en güzel duygudur," diyen Silva, son olarak şöyle açıkladı: "Bazen işler yolunda gitmez, bazen daha fazla zamana ihtiyaç duyarsınız. Bu sezonun bazı anlarında gol hazırlamak daha önemliydi. Sanırım herkes oyun tarzımdan, takıma yardımcı olabileceğimi görüyor. Performansımdan ve takıma kattıklarımdan çok memnunum."
Büyük ilerlemelere ve takım oyununa uygun bir oyun tarzına rağmen: Bir BVB forveti için üç gol yetersiz
Kesinlikle öyle olabilir. Yaklaşık üç hafta önce Niko Kovac, onun iyi bir gelişme kaydettiğini belirtmişti. "Son üç dört haftadır antrenmanlarda Fabio'nun performansını bir üst seviyeye çıkardığını görüyorum. Gerçekten büyük bir ilerleme var."
Pazar günü Freiburg'a karşı 4-0'lık galibiyette Silva'nın golünün ardından teknik direktör şunları söyledi: "Onda kesinlikle eksik olan şey fiziksel güçtü. Bu konuda çok fazla çalışmamız gerekti ve bu da zaman alıyor. Ormanda iki kez biraz koşmakla Bundesliga'ya hazır hale gelemezsin. Görüldüğü gibi: Fiziksel gelişimle birlikte, böyle bir Bundesliga maçını oynama yeteneği de geliyor."
BVB'nin, görünüşe göre oyun unsurlarını önemli ölçüde artırmayı öngören yeni yöneliminde Silva, profiline bağlı olarak iyi bir geleceğe sahip olacak. Özellikle de bitmek bilmeyen söylentiler göz önüne alındığında, Guirassy'nin geleceği önümüzdeki transfer döneminde de tartışılacaktır.
Ancak Dortmund, Silva'dan daha fazla gol bekliyor; bir forvet için bu kaçınılmaz bir gereklilik. Ortalama 32 dakika süre aldığı 36 resmi maçta attığı üç gol, yetersiz. Ancak bu süreye rağmen her 115 dakikada bir golün parçası olması, kesinlikle dikkate değer bir istatistik. Sorun da burada yatıyor: Her iki bakış açısı da haklı.
Fabio Silva: BVB'deki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar 36 3 7 5