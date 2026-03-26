Mohamed Salah
Yaz aylarında Liverpool'dan ayrılacak: Mohamed Salah'a ilk talip kim?

Önümüzdeki yaz FC Liverpool'dan ayrılacağı haberinin ortaya çıkmasının ardından, Al-Ittihad'ın Mohamed Salah'a ilgi gösterdiği anlaşılıyor.

ESPN'nin haberine göre, Suudi Arabistan Pro Ligi'nden bir kulüp, Mısırlı süperstar ile yeniden görüşmelere başlamış.

  • Geçmişte Al-Ittihad, Salah ile defalarca anılmıştı, ancak transfer konusunda hiçbir zaman somut bir gelişme yaşanmamıştı. En geç 33 yaşındaki oyuncunun Nisan 2025'te sözleşmesini uzatmasının ardından ortalık sakinleşmişti, ancak sezon sonunda ayrılacağına dair gelen sürpriz haber, söylentileri yeniden alevlendirdi.

    ESPN'in haberine göre, Salah'ın çöle transferini gerçekleştirebilecek mali güce sahip tek kulüp Al Qadsiah. CR7'nin kulübü Al Nassr ve Brezilya'nın süperstarı Neymar'ın eski kulübü Al Hilal ise bu yarışın dışında kalıyor.

    Görünüşe göre, transferi gerçekleştirecek kulübün Mısırlı oyuncu için herhangi bir transfer ücreti ödemesi gerekmeyecek. 2027 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen, Salah ve Liverpool, oyuncunun transfer ücreti ödemeden Reds'ten ayrılabileceği konusunda anlaşmaya varmış.

  • Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Salah, Liverpool'dan ayrılıyor: "Bunu kelimelerle ifade edemem"

    Salah, Salı günü bu sezonun sonunda Liverpool'dan ayrılacağını duyurmuştu. "Maalesef o gün geldi. Bu, vedamın ilk kısmı. Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağım. Bu kulübün, bu şehrin ve buradaki insanların hayatımın bu kadar büyük bir parçası olacağını asla hayal edemezdim. Liverpool sadece bir kulüp değil. Bir tutku. Bunu kelimelerle ifade edemem" dedi 33 yaşındaki oyuncu, X'te yayınlanan bir videoda.

    LFC formasıyla geçirdiği neredeyse dokuz yıl boyunca Salah, 435 maçta 255 gol attı. Bu sayıyla, Ian Rush (346) ve Roger Hunt (285) ardından Liverpool'un tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

  • Mohamed Salah'ın 2025/26 sezonu

    Oyunlar

    34

    Oynama süresi

    2685

    Gol

    10

    Asist

    9

