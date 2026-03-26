Yaz aylarında Liverpool'dan ayrılacak: Mohamed Salah'a ilk talip kim?

Geçmişte Al-Ittihad, Salah ile defalarca anılmıştı, ancak transfer konusunda hiçbir zaman somut bir gelişme yaşanmamıştı. En geç 33 yaşındaki oyuncunun Nisan 2025'te sözleşmesini uzatmasının ardından ortalık sakinleşmişti, ancak sezon sonunda ayrılacağına dair gelen sürpriz haber, söylentileri yeniden alevlendirdi.

ESPN'in haberine göre, Salah'ın çöle transferini gerçekleştirebilecek mali güce sahip tek kulüp Al Qadsiah. CR7'nin kulübü Al Nassr ve Brezilya'nın süperstarı Neymar'ın eski kulübü Al Hilal ise bu yarışın dışında kalıyor.

Görünüşe göre, transferi gerçekleştirecek kulübün Mısırlı oyuncu için herhangi bir transfer ücreti ödemesi gerekmeyecek. 2027 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen, Salah ve Liverpool, oyuncunun transfer ücreti ödemeden Reds'ten ayrılabileceği konusunda anlaşmaya varmış.