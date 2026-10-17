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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Çeviri:

Yanlış yerdeki mücevher: Inzaghi, Ruben Neves'e neden haksızlık ediyor?

FEATURES
Al Hilal
Premier Lig
R. Neves
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Portekiz
İtalya

İtalyan teknik direktör, Portekizli yıldızı istenen şekilde kullanmayı bilmiyor!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, maçların tempusunu kontrol edebilen ve olağanüstü paslarla fırsat üretebilen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birine sahip. Ancak ilginç olan şu ki İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, Portekizli Ruben Neves'ten potansiyeline uygun şekilde yararlanmıyor; oyuncuyu asıl mevkisi olan ön libero pozisyonundan uzakta, farklı rollerde ve bölgelerde sahaya sürüyor. Oysa bu pozisyon, oyun kurma aşamasında ve takımın hücum organizasyonunu yönetme konusunda ona daha büyük bir etki alanı sağlayabilir.

Neves, Inzaghi'nin Al Hilal'in başına geçmesinden bu yana dikkat çeken performanslar sergilemeyi sürdürse de, kendisine biçilen görev tanımı takımın oyuncunun en önemli özelliklerinden ne kadar faydalandığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Orta sahayı kontrol etme ve rakip hatlarını kıran paslar atma özgürlüğü tanınmak yerine, oyuncu kendisini zaman zaman geri hatta buluyor; sanki savunmadan oyun kurma sorunlarını telafi etmek üzere bir rol üstleniyor ve bu da en etkili bölgelerde fark yaratma kabiliyetinden ödün vermesine yol açıyor.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Neves savunma hattında: Soruna çözüm mü, yeteneklerinin heba edilmesi mi?

    Temel sorun, Hilal'in topu arkadan çıkarma sürecini geliştirmeye ihtiyaç duymasında yatıyor; özellikle yüksek baskı yapan ve alanları kapatan rakiplerle karşılaştığında.

    Stoperlerin oyun kurma ve ön üçlü bölgeye isabetli uzun paslar gönderme konusunda her zaman yeterli kapasiteye sahip olmaması nedeniyle, Inzaghi baskıyı geri bölgelerden aşmaya yardımcı olması için Neves'e başvuruyor gibi görünüyor.

    Ancak bu çözümün net bir teknik maliyeti var; Neves savunmacıların yanına çekildiğinde Hilal, orta sahanın ritmini kontrol edebilen ve oyunu derinden yönlendirebilen bir oyuncuyu kaybediyor. Ayrıca topu forvetlere aktarabileceği ve daha etkili biçimde fırsat üretebileceği bölgelerden de uzaklaşıyor. Zira Portekizli yalnızca pas isabetine sahip değil; aynı zamanda alanları okumayı ve topu kurulum aşamasından hücuma taşımak için doğru zamanlamayı belirlemeyi de iyi biliyor.

    Neves'in geri bölgelerden bile son üçlüye ustalıklı uzun toplar gönderebildiği doğru, ancak merkez orta saha bölgesinde bulunması ona daha geniş seçenekler sunuyor: hatlar arasına dikey pas, oyunun yönünü değiştirme ya da baskı altında topu alıp hücumu yeniden organize etme.

    Dolayısıyla sorun, onun savunma görevlerini yerine getirme becerisinde değil; kendisine mümkün olan en büyük etkiyi sağlayan bölgenin uzağında aşırı biçimde görevlendirilmesinde.

  • Neves'in rakamları çelişkiyi ortaya koyuyor

    Daha da çarpıcı olanı, Neves'in bu değişken rollere rağmen hücum üretkenliğini sürdürmesi; bu sezon farklı kulvarlarda çıktığı 11 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparak toplam 11 gole doğrudan katkı sağladı.

    Bir orta saha oyuncusu için dikkat çekici olan bu rakamlar, tam anlamıyla kendi özelliklerine uygun rolü her zaman almasa bile tehlikeli bölgelere ulaşma ve fark yaratma kabiliyetini ortaya koyuyor.

    Neves, geçen sezon da güçlü rakamlar sunmuş, farklı organizasyonlarda çıktığı 43 maçta 22 gole katkı vermişti. Böylece etkisinin yalnızca topu geri kazanmak ya da oyunu organize etmekle sınırlı kalmadığını, gol atmaya ve fırsat üretmeye kadar uzandığını teyit etti.

    Bu bilanço, Hilal'in onun kapasitesinin tamamından yararlanıp yararlanmadığını, yoksa asıl uzmanlık alanı pahasına ona birden fazla görev yükleyip yüklemediğini sorgulamayı makul kılıyor.

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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    İnzaghi, Ruben Neves'i doğal pozisyonuna geri döndürmeye ihtiyaç duyuyor mu?

    Bu, Neves'i savunma hattında oynatmanın her durumda hatalı olduğu anlamına gelmiyor; bazı rakipler karşısında, özellikle Hilal'in baskı altında pas verme yeteneğine sahip bir oyuncuya ihtiyaç duyduğu durumlarda uygun bir çözüm olabilir.

    Ancak bu rolü sürekli tekrarlanan bir tercihe dönüştürmek, takımın orta sahayı kontrol etme kabiliyetini sınırlayabilir ve Neves'i ileri bölgelerde sayısal ve teknik üstünlük yaratmak için kullanmak yerine, oyun kurma sorunlarını aşmakla sorumlu hale getirir.

    Inzaghi'nin, arkadan oyun kurma kalitesi ile Neves'in orta sahadaki etkisi arasında daha iyi bir denge kurması gerekiyor; bunu ya oyuncuyu daha fazla ön libero mevkisine geri çekerek ya da Portekizli oyuncuyu sürekli savunma hattına çekmeden savunma oyuncularının hücumları başlatmasına yardımcı olacak başka seçenekler sunarak yapabilir. Zira Neves'in doğal mevkisinde bulunması, dikey paslarından ve fırsat yaratma kabiliyetinden de faydalanılarak Hilal'e savunma bloklarını kırma ve tempoyu kontrol etme konusunda daha büyük bir güç verebilir.

    Dolayısıyla Inzaghi'nin Neves'ten faydalanmadığı söylenemez; rakamlar, Hilal'e büyük katkı sağlayan bir oyuncuya işaret ediyor. Ancak gerçek soru, teknik direktörün ondan maksimum verimi alıp almadığıyla ilgili.

    Neves yalnızca arkadan topu çıkarabilen bir oyuncu değil; maçı kontrol edebilen ve derinden fark yaratabilen bir merkez oyuncusu. Inzaghi onu daha iyi değerlendirmeyi başarırsa, Portekizli oyuncu, yeteneklerinin bir kısmını savunmadaki oyun kurma sorunlarını çözmekle tüketmek yerine, Hilal'in sisteminde daha tehlikeli bir silaha dönüşebilir.

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