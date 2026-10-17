Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, maçların tempusunu kontrol edebilen ve olağanüstü paslarla fırsat üretebilen dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birine sahip. Ancak ilginç olan şu ki İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi, Portekizli Ruben Neves'ten potansiyeline uygun şekilde yararlanmıyor; oyuncuyu asıl mevkisi olan ön libero pozisyonundan uzakta, farklı rollerde ve bölgelerde sahaya sürüyor. Oysa bu pozisyon, oyun kurma aşamasında ve takımın hücum organizasyonunu yönetme konusunda ona daha büyük bir etki alanı sağlayabilir.

Neves, Inzaghi'nin Al Hilal'in başına geçmesinden bu yana dikkat çeken performanslar sergilemeyi sürdürse de, kendisine biçilen görev tanımı takımın oyuncunun en önemli özelliklerinden ne kadar faydalandığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Orta sahayı kontrol etme ve rakip hatlarını kıran paslar atma özgürlüğü tanınmak yerine, oyuncu kendisini zaman zaman geri hatta buluyor; sanki savunmadan oyun kurma sorunlarını telafi etmek üzere bir rol üstleniyor ve bu da en etkili bölgelerde fark yaratma kabiliyetinden ödün vermesine yol açıyor.