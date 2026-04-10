Yamal'ın isteği, derbide Fleck'in politikasıyla çatışıyor

Barcelona - Espanyol
Barcelona
Espanyol
La Liga
L. Yamal
H. Flick
F. de Jong
İspanya

Flick, Katalonya derbisinde rotasyon politikasını uyguluyor

Barcelona, yarın Cumartesi günü İspanyol Ligi'nin 31. haftası kapsamında komşusu Espanyol ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Barcelona, La Liga'da rahat bir üstünlüğe sahip olarak Katalonya derbisine geliyor. Ayrıca, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde kahramanca bir geri dönüşe imza atmak için güçlerini saklamaları gerekiyor.

Barcelona, 76 puanla La Liga sıralamasında lider durumda ve en yakın takipçisi Real Madrid'e 7 puan fark atmış durumda.

"Sport" gazetesi, Barcelona'da rotasyon zamanının geldiğini, yedek kulübesine güvenileceğini ve daha az süre alan oyunculara şans verileceğini belirtti. Bu, teknik direktör Hans Flick'in planladığı şey.

Bazı as oyuncular ise Barcelona kadrosunda kalacak, çünkü Real Madrid bugün Cuma günü Girona'yı ağırlayacak ve puan farkını geçici olarak 4 puana indirebilir.

Ayrıca okuyun

Barcelona'ya Madrid'de remontada vaat eden 5 faktör

    Daha az gergin bir derbi... Ve Yamal'ın durumu ayrı bir konu

    Juan García, Espanyol'un sahasında oynanan ilk tur maçına kıyasla atmosfer açısından daha az gergin geçecek bir derbiye çıkacak ve bu maça katılmaktan kesinlikle heyecan duyuyor.

    Geçen Çarşamba gördüğü kırmızı kartın ardından, savunma oyuncusu Pau Kubarsi de kadroda yer alacak.

    Lamin Yamal ise özel bir durum. Her maça katılmak istiyor ve sahada rekabet ritmini koruduğunda kendini daha iyi hissediyor. Ayrıca derbi gibi büyük maçlar onu motive ediyor.

    Bu nedenle, Yamal'ın ilk 11'de yer alması sürpriz olmayacaktır, ancak Roni Bardji'ye süre vermek de mantıklı bir seçenek olacaktır.

    Savunma Alanında Geri Dönüşüm Politikası

    İşte burada, şans bulabilecek oyuncuların listesi başlıyor. Alejandro Balde, kas sakatlığından iyileştiğinden bu yana ilk kez maça ilk 11'de başlayabilir; ancak La Liga'da Atlético Madrid karşısında sadece 4 dakika oynamış ve geçen Çarşamba günkü maçta forma giymemişti.

    Teknik direktör Hans Flick, bu değişikliğin sürpriz olabileceğini düşünebilir, ancak João Cancelo ve Gerard Martin'in dinlenmeye ihtiyacı var.

    Savunmada kaptan Ronald Araujo'nun forma giyme şansı var, ancak Flick, Avrupa maçında Kubarsi'nin yokluğunu telafi etmek için ona güvenmeye karar verirse, bu durumda Eric Garcia yedek olabilir.

    De Jong'un dönüşü ve Javi'nin kadroda yer alması

    Orta saha ise en fazla değişikliklerin yaşanacağı bölge olabilir; çünkü Pedri, Çarşamba günkü maçta bazı rahatsızlıklar nedeniyle devre arasında oyundan çıktıktan sonra ilk 11'de yer almayacağı neredeyse kesinleşti.

    Frenkie de Jong'un geri döneceği tahmin ediliyor ancak ilk 11'de yer almayacak, sadece Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanmak amacıyla ikinci yarıda oyuna girecek.

    Bu nedenle, ilk 11'de yer alması en muhtemel isim, Atlético Madrid karşısında 45 dakika oynayan Gavi'dir ve bu, sakatlıktan döndükten sonra ilk kez ilk 11'de yer alması anlamına gelecektir.

    Flick'in bu sezon pek fazla şans bulamayan Marc Casado'ya güvenip güvenmeyeceği de merak konusu.

    Hücumda ise, Bardhi'nin durumu ne olursa olsun, Fermin Lopez, Dani Olmo'dan daha hazır göründüğü için oyun kurucu veya sol kanat pozisyonunda şans bulabilir.

    Ferran Torres ise forvet pozisyonunda oynama ve kendini kanıtlama şansı bulacak.

