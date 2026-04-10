Yamal'ın isteği, derbide Fleck'in politikasıyla çatışıyor

Barcelona, yarın Cumartesi günü İspanyol Ligi'nin 31. haftası kapsamında komşusu Espanyol ile karşılaşmaya hazırlanıyor.
Barcelona, La Liga'da rahat bir üstünlüğe sahip olarak Katalonya derbisine geliyor. Ayrıca, önümüzdeki Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde kahramanca bir geri dönüşe imza atmak için güçlerini saklamaları gerekiyor.
Barcelona, 76 puanla La Liga sıralamasında lider durumda ve en yakın takipçisi Real Madrid'e 7 puan fark atmış durumda.
"Sport" gazetesi, Barcelona'da rotasyon zamanının geldiğini, yedek kulübesine güvenileceğini ve daha az süre alan oyunculara şans verileceğini belirtti. Bu, teknik direktör Hans Flick'in planladığı şey.
Bazı as oyuncular ise Barcelona kadrosunda kalacak, çünkü Real Madrid bugün Cuma günü Girona'yı ağırlayacak ve puan farkını geçici olarak 4 puana indirebilir.
