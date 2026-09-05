Hansi Flick, Barcelona'nın Valencia karşısındaki 11'iyle ilgili belirsizliği sürdürdü. Maçtan önceki son antrenmanda Lamine Yamal'a ilişkin bir sürpriz yaşanırken, Alman teknik adam hem Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarıyla dolu yoğun haftanın başlangıcında birçok değişiklik yapmaya hazırlanıyor.
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Yamal engeli ve emsalsiz bir durum: Valencia maçı öncesi Barcelona'da belirsizlik
Lamine Yamal şüpheleri artırıyor
Sport gazetesinin haberine göre Lamine Yamal, Valencia maçı öncesi Barcelona'nın son antrenmanına katılmadı. Aralarında Gavi, Gabriel Jesus ve Dominik Livakovic'in de bulunduğu 23 oyuncunun katıldığı antrenman seansında Barcelona yıldızının ayrı olarak çalışması büyük bir sürpriz oldu.
Flick, Yamal'ın son dönemde bir darbe aldığını ve bu nedenle teknik ekibin onun gruptan uzakta çalışmasını tercih ettiğini açıkladı. Oyuncunun takımla birlikte Valencia'ya seyahat edeceğini, katılımıyla ilgili nihai kararın ise beklendiğini vurguladı.
Flick, oyuncunun maça çıkmak istediğini ve tek başına antrenman yapmaktan hoşlanmadığını belirterek, seviye, zihinsel durum ve moral açısından iyi bir dönem geçirdiğini söyledi. Ayrıca son maçtaki performansını da övdü.
Alman teknik direktör, Yamal için oynamanın antrenman yapmaktan daha iyi olduğunu düşündüğünü ekledi; ancak maça ilk on birde mi başlayacağını yoksa dinlendirileceğini mi öğrenmek için beklemek gerektiğinin altını çizdi.
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Beklenmedik bir engel: Endişe ve boğucu sıcaklık
Gazete şöyle devam etti: "Bu, Alman teknik direktör için beklenmedik bir engel. Bu nedenle, biraz endişeli olduğunu tahmin ediyoruz. Kaptanlık için aday listesine seçilen Yamal, boğucu bir sıcakta oynanacak olan o Mestalla maçına çıkacak ve büyük bir özenle takip ediliyor."
Ardından şunları ekledi: "Bu, doğal olarak her iki takım için de bir engel teşkil ediyor, ancak büyük ölçüde hesaba katılması gerekiyor. Nitekim Valencia stadındaki sıcaklığın maç saatinde yaklaşık 34 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Hâlâ yaz ortasındayken maçın günün en sıcak saatine konulması son derece kötü bir fikir."
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Flick yedek kulübesine yöneldi: Eşi görülmemiş bir durum
Barcelona'nın kadrosunda 24 oyuncu yer alıyor. Flick, kadroya dahil olabilecek tüm oyuncuları Valencia'ya götürerek bir oyuncuyu kadro dışı bırakma kararını maç öncesine erteledi; böylece kadrodaki futbolculardan biri karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kalacak.
Bu, Flick'in sezon boyunca bu durumla ilk kez karşı karşıya kalması. Bunun nedeni ise Gavi'nin sakatlıktan dönmesi ve Gabriel Jesus'un forma giyebilecek durumda olması.
Kadro ayrıca Hırvat kaleci Livakovic'in ilk kez yer almasına tanıklık etti; kendisinin kaleci sıralamasında ikinci sırada olması bekleniyor.
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Yoğun bir hafta: Real Madrid'in peşinde
Sport şunları ekledi: "Değişiklikler olacak ve Flick, iki maç içeren bir haftada yedek oyunculardan faydalanacak: Şampiyonlar Ligi'nin açılış maçı Feyenoord karşısında ve Valencia maçı. Bu maç, bu sezon Real Madrid'e karşı ilk puan farkını oluşturmak açısından da son derece önemli."
Şöyle tamamladı: "Real'in Villamarín Stadı'ndaki takılması, Barcelona'ya ezeli rakibine karşı ilk kez üç puanlık fark yakalama fırsatı veriyor. Bu şekilde, Mestalla Stadı'nda kazanmak, Flick'in takımına dördüncü haftayı tek başına lider tamamlamayı garantiliyor. Bundan daha da önemlisi, takımın sezon başından beri sergilediği harika performansı korumak. Zira şu anda emin adımlarla ilerlemeye devam etmek esas mesele."
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