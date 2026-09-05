Sport gazetesinin haberine göre Lamine Yamal, Valencia maçı öncesi Barcelona'nın son antrenmanına katılmadı. Aralarında Gavi, Gabriel Jesus ve Dominik Livakovic'in de bulunduğu 23 oyuncunun katıldığı antrenman seansında Barcelona yıldızının ayrı olarak çalışması büyük bir sürpriz oldu.

Flick, Yamal'ın son dönemde bir darbe aldığını ve bu nedenle teknik ekibin onun gruptan uzakta çalışmasını tercih ettiğini açıkladı. Oyuncunun takımla birlikte Valencia'ya seyahat edeceğini, katılımıyla ilgili nihai kararın ise beklendiğini vurguladı.

Flick, oyuncunun maça çıkmak istediğini ve tek başına antrenman yapmaktan hoşlanmadığını belirterek, seviye, zihinsel durum ve moral açısından iyi bir dönem geçirdiğini söyledi. Ayrıca son maçtaki performansını da övdü.

Alman teknik direktör, Yamal için oynamanın antrenman yapmaktan daha iyi olduğunu düşündüğünü ekledi; ancak maça ilk on birde mi başlayacağını yoksa dinlendirileceğini mi öğrenmek için beklemek gerektiğinin altını çizdi.