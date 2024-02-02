Xavi'nin Barcelona'yı tehdit ettiği ortaya çıktı

Soham Mukherjee
Xavi Barcelona 2023-24Getty Images
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Xavi'nin, Barcelona'nın Ronald Araujo'nun Bayern Münih'e satışını onaylaması halinde istifa edeceği tehdidinde bulunduğu bildirildi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Bayern, Araujo'yu istedi
  • Xavi savunma oyuncusunu transfer piyasasından uzak tutmak için ısrar etti
  • Satılırsa istifa edeceği tehdidinde bulundu

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