Xavi'nin Barcelona'yı tehdit ettiği ortaya çıktıSoham MukherjeeGetty ImagesXavi HernandezBarcelonaTransfersLaLigaBayern MunichBundesligaRonald AraujoEric DierHarry KaneXavi'nin, Barcelona'nın Ronald Araujo'nun Bayern Münih'e satışını onaylaması halinde istifa edeceği tehdidinde bulunduğu bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBayern, Araujo'yu istediXavi savunma oyuncusunu transfer piyasasından uzak tutmak için ısrar ettiSatılırsa istifa edeceği tehdidinde bulundu