AFP
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Xavi, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u, Hansi Flick ve Hollanda'daki ilk maçı hakkında
Xavi, Lamine Yamal'ın Ballon d'Or'u kazanacağına inanıyor
SPORT'a göre Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Barcelona'nın sansasyonu Lamine Yamal'ın bu yıl prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanmasını destekledi. Almanya'ya karşı teknik direktör olarak çıkacağı ilk maç öncesinde Zeist'teki KNVB merkezinde SPORT'a konuşan Xavi, 19 yaşındaki hücum oyuncusunu bir nesle damga vuracak yetenek olarak övdü.
Lionel Messi'nin Dünya Kupası'ndaki güçlü performansını kabul eden Xavi, İspanya'nın Dünya Kupası kazananlarının asıl takdiri hak ettiğinde ısrar etti.
Eski Barcelona orta saha oyuncusu, genç yıldızın dünya futboluna tamamen hükmedeceğine dair tam bir inanç taşıdığını ifade etti.
- Getty Images Sport
Eski teknik direktör, Barcelona'nın bel kemiğini geliştirmekten gurur duyuyor
Xavi, Camp Nou’daki mirasına değinerek Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Pau Cubarsi gibi altyapıdan gelen oyuncuları dünya şampiyonlarına dönüştürmekten duyduğu gururu vurguladı. Son 25 yılın mali açıdan en zorlu dönemlerinden birinde Katalan kulübünü istikrara kavuşturduğunu da hatırlattı.
46 yaşındaki teknik adam, Barcelona’nın güçlü ivmesini sürdürdüğü için mevcut teknik direktör Hansi Flick’i övdü.
Xavi, “Bu neslin bir şeyler başarmasına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yaptık” dedi. “Kulübün, tarihindeki açık ara en kötü dönemlerden birinde toparlanmasına bir şekilde katkı sağlayabildiysek zaten mutluyuz. Lamine özel biri, farklı biri, 19 yaşında ve bunu şüphesiz kazanacak ama bunu şimdi kazanması için iyi bir yıl olurdu.”
Paylaşılan Hollanda felsefesi, Hollanda projesini besliyor
Dikkatini yeni uluslararası görevine çeviren Xavi, Hollanda futbolu ile Barcelona'nın geleneksel pozisyon oyun anlayışı arasındaki derin taktik bağı vurguladı. Zeist'teki KNVB tesislerine uyum süreci sorunsuz geçti; oyuncular ve personel günlük çalışmalara bisikletle gidip geliyor.
Xavi, ortak hücum prensiplerinin Hollanda Futbol Federasyonu ile yaptığı dört yıllık sözleşmeyi kabul etmeyi kolay bir karar haline getirdiğini belirtti.
"Futbol açısından bu ülkeyle birçok bağımız var" diyen Xavi, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar hücum futbolu izlemek istiyor, pozisyon oyunu görmek istiyor, Barcelona'da sahip olduğumuz felsefenin aynısı. Ben bu bağı hissediyorum."
- AFP
Hollanda, Amsterdam'da Klopp'un Almanyası karşısında yeni dönemi başlatıyor
Xavi'nin görev dönemi, Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Jurgen Klopp'un Almanya'sına karşı oynanacak yüksek profilli UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle başlıyor. Sakat playmaker'lar Frenkie de Jong ve Xavi Simons'tan yoksun olmasına rağmen teknik direktör, takımının rekabetçi üstünlüğüne güvenini koruyor.
Hollanda, Sırbistan ve Yunanistan'a karşı oynanacak yaklaşan maçları da içeren yoğun bir grup fikstürüne hazırlanıyor.
Xavi, kendi taktik kimliğini iç sahada hemen sahaya yansıtmayı hedefliyor.
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