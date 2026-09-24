Xavi, Camp Nou’daki mirasına değinerek Lamine Yamal, Fermin Lopez ve Pau Cubarsi gibi altyapıdan gelen oyuncuları dünya şampiyonlarına dönüştürmekten duyduğu gururu vurguladı. Son 25 yılın mali açıdan en zorlu dönemlerinden birinde Katalan kulübünü istikrara kavuşturduğunu da hatırlattı.

46 yaşındaki teknik adam, Barcelona’nın güçlü ivmesini sürdürdüğü için mevcut teknik direktör Hansi Flick’i övdü.

Xavi, “Bu neslin bir şeyler başarmasına yardımcı olmak için üzerimize düşeni yaptık” dedi. “Kulübün, tarihindeki açık ara en kötü dönemlerden birinde toparlanmasına bir şekilde katkı sağlayabildiysek zaten mutluyuz. Lamine özel biri, farklı biri, 19 yaşında ve bunu şüphesiz kazanacak ama bunu şimdi kazanması için iyi bir yıl olurdu.”