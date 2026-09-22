Hollanda Teknik Direktörü Xavi, Malen’in yokluğu hakkında şöyle konuştu. Donyell Hollanda'nın Almanya, Sırbistan (iki kez) ve Yunanistan maçları için yapılan çağrıya yanıt vermedi: "Yazık çünkü Donyell çok iyi formda" dedi Katalan teknik adam. "Son anda hayır demek zorunda kaldı ama futbol böyle bir şey. Bence Donyell iyi, toparlanmasının ne kadar süreceğini bilmiyorum, ama sakatlığı ciddi değil." Malen, dizindeki bir sorun nedeniyle Hollanda’nın çağrısına yanıt vermedi.