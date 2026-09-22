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Malen Roma Serie AGetty Images
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Xavi’den Malen’e gönderme: “Bana göre durumu iyi”

Hollanda
AC Milan
D. Malen

Hollanda Teknik Direktörü Xavi, Malen’in yokluğu hakkında şöyle konuştu. Donyell Hollanda'nın Almanya, Sırbistan (iki kez) ve Yunanistan maçları için yapılan çağrıya yanıt vermedi: "Yazık çünkü Donyell çok iyi formda" dedi Katalan teknik adam. "Son anda hayır demek zorunda kaldı ama futbol böyle bir şey. Bence Donyell iyi, toparlanmasının ne kadar süreceğini bilmiyorum, ama sakatlığı ciddi değil." Malen, dizindeki bir sorun nedeniyle Hollanda’nın çağrısına yanıt vermedi.

  • Xavi’nin forvetleri

    Hücumda Xavi, Sunderland'dan Brobbey'i, PSV'den van Bommel'i, Liverpool'dan Gakpo'yu, Bournemouth'tan Kluivert'i, Napoli'den Lang'ı ve Al Hilal'den Summerville'i kadroya çağırdı.

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  • Cristante ve Wesley de yok

    Malen’in yanı sıra, Cristante de bel ağrısı nedeniyle, Wesley ise sağ uyluğundaki kas rahatsızlığı sebebiyle Brezilya’dan aldığı davete yanıt veremediği için Roma’da kaldı. Milli aranın ardından Roma, ligde Como ile, Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid ile karşılaşacak.

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